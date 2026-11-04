Iraola, 3-2'lik Fenerbahçe yenilgisinde atmosferin iletişimi zorlaştırdığını söyledi - Son Dakika
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Iraola, 3-2'lik Fenerbahçe yenilgisinde atmosferin iletişimi zorlaştırdığını söyledi

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Iraola, 3-2\'lik Fenerbahçe yenilgisinde atmosferin iletişimi zorlaştırdığını söyledi
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'ye 3-2 yenilen Liverpool'un teknik direktörü Andoni Iraola, stadyumdaki atmosferde iletişim kurmanın imkansız olduğunu söyledi. Iraola, basit goller yediklerini ve mağlubiyetin rotasyondan kaynaklanmadığını savundu.

LİVERPOOL Teknik Direktörü Andoni Iraola, "Stadyumda iletişim kurmak imkansızdı, oldukça ses vardı. Benim için bile iletişim kurmak çok zordu" dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4'üncü hafta karşılaşmasında Liverpool deplasmanda Fenerbahçe sahasında Liverpool'u 3-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Liverpool'un İspanyol teknik direktörü Andoni Iraola açıklamalarda bulundu. Stadyumdaki atmosferin oyunlarını etkilediğini aktaran 44 yaşındaki çalıştırıcı, "Burası oynaması zor bir atmosfer, kazanacağımızı düşünerek oynadık fakat işler istediğimiz gitmedi. İlk golde barajı doğru kuramadığımızı söyleyebilirim, Muriqi'nin attığı golde ise daha iyi olmamız gerekirdi. Barcola'nın hızıyla etkili olabileceği bir maçtı fakat istediği pozisyonları bulamadı. Basit goller yedik, yediğimiz ilk gol gerçekten uzak bir serbest vuruştu. İyi olduğumuz anlar var, bulduğumuz 2 golle bunu gösterdiğimizi düşünüyorum" diye konuştu.

UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarında yaptığı rotasyon hakkında konuşan Andoni Iraola, mağlubiyetin yaptıkları rotasyondan kaynaklı olmadığını söyleyerek sözlerini tamamladı:

"Bu rotasyon sadece bu maç için yaptığımız bir şey değildi sezon içerisinde sürekli yaptığımız bir durum. Hafta içi oynadığımız maçlarda rotasyon yapmak oldukça iyi ilerliyordu. Yediğimiz gollerin şeklinin rotasyonumuzdan kaynaklanan bir problem olduğunu düşünüyorum."

Kaynak: DHA
UEFA Şampiyonlar LigiFenerbahçeLiverpoolGüncelSporSon Dakika

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