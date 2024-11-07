İrem Tavşan, Merih Demiral'ın Formasını Kazandı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

İrem Tavşan, Merih Demiral'ın Formasını Kazandı

İrem Tavşan, Merih Demiral\'ın Formasını Kazandı

Erzurum'da çekilişte Merih Demiral'ın formasını kazanan İrem Tavşan, mutluluğunu paylaştı.

07.11.2024 12:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

GSB Erzurum Kazım Karabekir Yurt Müdürlüğünde barınan Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu öğrencisi İrem Tavşan, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü 'YURTLİG' Instagram hesabında yapılan çekilişte Milli takım forması kazandı. Genç öğrencinin şansına hayranı olduğu Merih Demiral'ın formasının çıkması mutluluğunu ikiye katladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kazım Karabekir Kız Yurdunda barınan Üniversite öğrencisi İrem Tavşan, katıldığı çekilişte milli takım forması kazandı. Genç öğrencinin şansına çıkan forma ise "Tesadüfün böylesi" dedirtti.

GSB Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYGM) 'YURTLİG' Instagram hesabında yapılan çekilişte Milli takım forması kazanan İrem Tavşan'a, formasını Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur ile Kazım Karabekir Yurt Müdürü Melehat Kaya birlikte takdim etti. Çekilişte kazandığı formasına kavuşan Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu öğrencisi İrem Tavşan, hayranı olduğu Merih Demiral'ın formasının çekilişte kendisine çıkmasının mutluluğunu yaşıyor.

Merih Demiral hayran olduğum bir futbolcu

Merih Demiral'ın A Milli takımda giydiği 3 Numaralı Ay-yıldızlı formayı 'YURTLİG' Instagram hesabında yapılan çekilişte kazandığı için çok mutlu olduğunu belirten Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Öğrencisi İrem Tavşan, "Merih'in formasını kazanmam benim için çok büyük bir tesadüf oldu. Çünkü Merih'in hayranıyım. Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur ile Yurt Müdürümüz Melehat Kaya bana formayı verirken oldukça mutlu oldum. Memleketim Ordu'da Ortaokul yıllarında futsal oynadım madalya kazandım. Ama Milli takım formasının ve özellikle de hayranı olduğum Merih Demiral'ın formasının çekilişte bana çıkması tarif edilemez bir duygu. Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü 'YURTLİG' Instagram hesabında yapılan çekilişe katıldım. Sonra Etiketledim, bana milli takım forması kazandığımı söylediler. Şaşırdım, çünkü böyle bir hediye beklemiyordum. İl Müdürümüz bana milli takım formasını ve özellikle de Merih'in giydiği 3 numaralı formayı verince çok mutlu oldum. Teşekkür ettim. Benim için güzel bir anı oldu" dedi.

Çakmur formayı verdi tebrik etti

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, KYGM YURTLİG Instagram hesabında yapılan çekilişe katılarak Milli takım forması kazanan İrem Tavşan'ı tebrik etti. Çakmur, "Gençlerimizin bakanlığımızın aktivitelerine iştirak etmesi çok güzel. İrem de, YURTLİG Instagram hesabında yapılan çekilişe katılarak Milli takım forması kazandı. Bugün bu formayı kendisine takdim ettik. İnşallah onun için çok ayrıcalıklı bir anı olacak" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Kazım Karabekir, Merih Demiral, Milli Takım, Instagram, Etkinlik, erzurum, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İrem Tavşan, Merih Demiral'ın Formasını Kazandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:37 Özgür Özel’den ’’MİT’e Mansur Yavaş talimatı verildi’’ iddiası Özgür Özel'den ''MİT'e Mansur Yavaş talimatı verildi'' iddiası
13:41 Cinsel ilişki sorusuna Narin’in ağabeyi Enes’ten dikkat çeken yanıt Cinsel ilişki sorusuna Narin'in ağabeyi Enes'ten dikkat çeken yanıt
13:37 Mahkeme başkanından ağabey Enes’e olay soru: Salim’in kızlarıyla ilişkiye girdin mi Mahkeme başkanından ağabey Enes'e olay soru: Salim'in kızlarıyla ilişkiye girdin mi?
10:59 Narin Güran davasında mahkeme salonunu buz kesen “Cinsel ilişki“ itirafı Narin Güran davasında mahkeme salonunu buz kesen "Cinsel ilişki" itirafı
07:34 Narin Güran davasının ilk duruşması başladı Narin Güran davasının ilk duruşması başladı
19:56 Jose Mourinho, basın toplantısına çıkmadı Jose Mourinho, basın toplantısına çıkmadı
19:42 Dervişoğlu’ndan Bahçeli’ye sert yanıt: İstersen gidip İmralı’da toplantı yapabilirsin Dervişoğlu'ndan Bahçeli'ye sert yanıt: İstersen gidip İmralı'da toplantı yapabilirsin
19:13 İmamoğlu randevu talebini geri çeviren Bahçeli’ye seslendi: Israrla gitmeye devam edeceğim İmamoğlu randevu talebini geri çeviren Bahçeli'ye seslendi: Israrla gitmeye devam edeceğim
19:02 Fenerbahçe’nin yıldızı ameliyat oldu Fenerbahçe'nin yıldızı ameliyat oldu
18:41 Güpegündüz sokak ortasında mastürbasyon yaptı Güpegündüz sokak ortasında mastürbasyon yaptı
18:26 A Milli Takım’ın Karadağ maçı başka stadyuma alındı A Milli Takım'ın Karadağ maçı başka stadyuma alındı
18:10 Ahmet Özer’in tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi Ahmet Özer'in tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi
18:10 Sami Uğurlu, yeni takımını 1 saat sonra buldu Sami Uğurlu, yeni takımını 1 saat sonra buldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2024 14:50:21. #1.13#
SON DAKİKA: İrem Tavşan, Merih Demiral'ın Formasını Kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.