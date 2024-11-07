İrem Tavşan, Merih Demiral\'ın Formasını Kazandı

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GSB Erzurum Kazım Karabekir Yurt Müdürlüğünde barınan Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu öğrencisi İrem Tavşan, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü 'YURTLİG' Instagram hesabında yapılan çekilişte Milli takım forması kazandı. Genç öğrencinin şansına hayranı olduğu Merih Demiral'ın formasının çıkması mutluluğunu ikiye katladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kazım Karabekir Kız Yurdunda barınan Üniversite öğrencisi İrem Tavşan, katıldığı çekilişte milli takım forması kazandı. Genç öğrencinin şansına çıkan forma ise "Tesadüfün böylesi" dedirtti.

GSB Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYGM) 'YURTLİG' Instagram hesabında yapılan çekilişte Milli takım forması kazanan İrem Tavşan'a, formasını Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur ile Kazım Karabekir Yurt Müdürü Melehat Kaya birlikte takdim etti. Çekilişte kazandığı formasına kavuşan Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu öğrencisi İrem Tavşan, hayranı olduğu Merih Demiral'ın formasının çekilişte kendisine çıkmasının mutluluğunu yaşıyor.

Merih Demiral hayran olduğum bir futbolcu

Merih Demiral'ın A Milli takımda giydiği 3 Numaralı Ay-yıldızlı formayı 'YURTLİG' Instagram hesabında yapılan çekilişte kazandığı için çok mutlu olduğunu belirten Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Öğrencisi İrem Tavşan, "Merih'in formasını kazanmam benim için çok büyük bir tesadüf oldu. Çünkü Merih'in hayranıyım. Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur ile Yurt Müdürümüz Melehat Kaya bana formayı verirken oldukça mutlu oldum. Memleketim Ordu'da Ortaokul yıllarında futsal oynadım madalya kazandım. Ama Milli takım formasının ve özellikle de hayranı olduğum Merih Demiral'ın formasının çekilişte bana çıkması tarif edilemez bir duygu. Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü 'YURTLİG' Instagram hesabında yapılan çekilişe katıldım. Sonra Etiketledim, bana milli takım forması kazandığımı söylediler. Şaşırdım, çünkü böyle bir hediye beklemiyordum. İl Müdürümüz bana milli takım formasını ve özellikle de Merih'in giydiği 3 numaralı formayı verince çok mutlu oldum. Teşekkür ettim. Benim için güzel bir anı oldu" dedi.

Çakmur formayı verdi tebrik etti

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, KYGM YURTLİG Instagram hesabında yapılan çekilişe katılarak Milli takım forması kazanan İrem Tavşan'ı tebrik etti. Çakmur, "Gençlerimizin bakanlığımızın aktivitelerine iştirak etmesi çok güzel. İrem de, YURTLİG Instagram hesabında yapılan çekilişe katılarak Milli takım forması kazandı. Bugün bu formayı kendisine takdim ettik. İnşallah onun için çok ayrıcalıklı bir anı olacak" dedi. - ERZURUM