İrfan Can Eğribayat, Maribor maçı sonrası performansını değerlendirdi - Son Dakika

İrfan Can Eğribayat, Maribor maçı sonrası performansını değerlendirdi

Son Güncelleme: 18.08.2023 00:22

Fenerbahçe'nin kalecisi İrfan Can Eğribayat, Maribor maçında yaptığı kurtarışlar ve penaltı kurtarışıyla dikkat çekti. İlk Avrupa maçında başarılı bir performans sergileyen Eğribayat, takımın başarısı için çalışmaya devam edeceğini belirtti.

Avrupa'daki yoluna kayıpsız devam eden Fenerbahçe'nin file bekçisi İrfan Can Eğribayat, Maribor maçı sonrası değerlendirmelerde bulundu.

PENALTI KURTARDI

Başarılı file bekçisi, ilk Avrupa maçında yaptığı kurtarışların yanı sıra bir de penaltı kurtararak Slovenya'da sürprize izin vermedi.

"YÜZDE 80 SAĞA VURUYORMUŞ OYUNCU"

Geceye damga vuran Eğribayat, maç sonrası ise, "İlk Avrupa maçımdı bu. Buralara gelebilmek için çok çalıştım, çok çabaladım. İlk maçımda penaltı kurtarmak ayrı bir mutluluk oldu. Tabii ki kurtarışlar oldu ama takımca kazandık. İnşallah böyle devam ederiz. Hem Avrupa'da hem ligde böyle başarılı sonuçlarla devam ederiz. Her maçtan önce penaltılara çalışıyoruz. Yüzde 80 sağa vuruyormuş oyuncu. İstatistiklere güvendim ve sağa atladım. Kurtarışlar tabii ki oldu ve olması için kaledeyiz. Fenerbahçe beni sağolsun bunları yapabilmem için beni transfer etti. Ben büyük Fenerbahçe'ye yakışmak için elimden geleni yapacağım" açıklamalarını yaptı.

Maça damga vurdu! İrfan Can Eğribayat, penaltıyı nasıl kurtardığını anlattı

İrfan Can Eğribayat, Fenerbahçe, Maribor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İrfan Can Eğribayat, Maribor maçı sonrası performansını değerlendirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İrfan Can Eğribayat, Maribor maçı sonrası performansını değerlendirdi - Son Dakika
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