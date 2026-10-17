İrfan Can Eğribayat'a tepkiler çığ gibi - Son Dakika
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İrfan Can Eğribayat'a tepkiler çığ gibi

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İrfan Can Eğribayat\'a tepkiler çığ gibi
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Süper Lig'in 8. haftasında Gençlerbirliği, sahasında ağırladığı Galatasaray'a 88. dakikada yediği golle 1-0 kaybetti. Başkent ekibinin kalecisi İrfan Can Eğribayat, yaptığı büyük hatanın ardından kalesinde golü görürken, kırmızı-siyahlı taraftarların tepkisini aldı. Başkent ekibinin taraftarları deneyimli kaleciyi ıslıkladı.

Süper Lig’in 8. haftasında Gençlerbirliği, sahasında ağırladığı Galatasaray’a son dakikalarda yediği golle 1-0 mağlup oldu.

İRFAN CAN EĞRİBAYAT'TAN BÜYÜK HATA

Eryaman Stadyumu’nda oynanan ve büyük bir mücadeleye sahne olan karşılaşmanın kader anı 88. dakikada yaşandı. Mücadele boyunca kalesini gole kapatmayı başaran Gençlerbirliği'nde deneyimli kaleci İrfan Can Eğribayat, maçın son anlarında yaptığı büyük hatayla sarı-kırmızılı ekibin öne geçmesine neden oldu.

TARAFTARLARDAN BÜYÜK TEPKİ

Kalesinde gördüğü talihsiz golün ardından kırmızı-siyahlı tribünlerin hedefi haline gelen İrfan Can Eğribayat, taraftarlar tarafından yoğun şekilde ıslıklandı. 

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    Yorumlar (2)

  • 5m4c6txzt6 5m4c6txzt6:
    Fenerbahçe maçında yaptıgı kurtkarışlar yok. Gençlerbirliği’ni bile hak etmiyorsun 0 0 Yanıtla
  • Tandogan Dogan Tandogan Dogan:
    biz bosuna kovmadik Fenerbahce den 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: İrfan Can Eğribayat'a tepkiler çığ gibi - Son Dakika
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