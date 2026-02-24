İrfan Can Kahveci'den maça damga vuran hareket - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İrfan Can Kahveci'den maça damga vuran hareket

İrfan Can Kahveci\'den maça damga vuran hareket
24.02.2026 12:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe, 90+5. dakikada öne geçtiği maçta 90+11'de gol yiyerek beraberliğe razı oldu. Fenerbahçe'den Kasımpaşa'ya kiralanan İrfan Can Kahveci, takımının attığı gole sevinmedi. İrfan'ın gol anında herhangi bir tepki vermemesi futbolseverlerin gündemine oturdu.

Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-lacivertliler 90+5. dakikada öne geçmesine rağmen 90+11'de yediği golle galibiyeti kaçırdı.

SON DAKİKA ŞOKU

Asensio'nun uzatma dakikalarında attığı golle büyük sevinç yaşayan Fenerbahçe, maçın bitimine saniyeler kala kalesinde gördüğü golle yıkıldı. Bu sonuçla sarı-lacivertliler şampiyonluk yarışında kritik bir puan kaybı yaşadı.

İRFAN CAN'DAN DİKKAT ÇEKEN TAVIR

Karşılaşmanın en çok konuşulan anlarından biri ise Kasımpaşa'nın golü sonrası yaşandı. Devre arasında Fenerbahçe'den Kasımpaşa'ya kiralanan İrfan Can Kahveci, takımının attığı gole sevinmedi.

İrfan Can'ın gol anında herhangi bir tepki vermemesi sosyal medyada kısa sürede viral olurken, birçok futbolsever oyuncunun bu tavrını gündeme taşıdı.

İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İrfan Can Kahveci'den maça damga vuran hareket - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Ramazan karaman Ramazan karaman:
    gole sevinmediği gibi penaltı yaptırmak içinde çabaladı f.bahçe galip gelsin diye ama allahın adaleti bu işte son dakika yenen golle berabere bitti. 38 33 Yanıtla
    Halil Batmaz Halil Batmaz:
    ne penaltısı yaptırması, konya yenilgisi şok etkisi yaptı sana herhalde 36 30
  • 250934 250934:
    irfani da Cenk i de Emrebelezoglunuda klubun kapısından içeri sokmayin, ikidir feneri yaktı bir kere Galatasaray i yakmadı 11 28 Yanıtla
  • Mahmut0184? Mahmut0184?:
    karakter meselesi 18 4 Yanıtla
    Apple User Apple User:
    sizde olmayan 0 2
  • myaman03 myaman03:
    Acaba fener beni geri alirmi diye düşünüyor 14 7 Yanıtla
  • Vatansever.72 Vatansever.72:
    Kasımpaşa'da olmaya hak ediyorsun. 4 2 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
7 polisin tutuklandığı soruşturmadan ilk ifade Hesaptaki para soruldu 7 polisin tutuklandığı soruşturmadan ilk ifade! Hesaptaki para soruldu
Eski eşini eşarpla boğan adamdan skandal savunma Eski eşini eşarpla boğan adamdan skandal savunma
Hollanda’da yeni azınlık hükümeti seçimden 117 gün sonra yemin etti Hollanda'da yeni azınlık hükümeti seçimden 117 gün sonra yemin etti
Kartal Bölge Adliye Mahkemesi’nde savcının hakimi vurduğu olayda yeni görüntüler ortaya çıktı Kartal Bölge Adliye Mahkemesi'nde savcının hakimi vurduğu olayda yeni görüntüler ortaya çıktı
Spalletti’nin kaderi Galatasaray’a bağlı Spalletti'nin kaderi Galatasaray'a bağlı
Beşiktaş’ta korkutan sakatlık Galatasaray derbisini kaçırabilir Beşiktaş'ta korkutan sakatlık! Galatasaray derbisini kaçırabilir

13:42
Fenerbahçe’nin dram dolu maçı dünya basınında
Fenerbahçe'nin dram dolu maçı dünya basınında
13:09
Fatma Zehra Kınık dosyasında beklenmedik gelişme: İsyan eden anne, şikayetinden vazgeçti
Fatma Zehra Kınık dosyasında beklenmedik gelişme: İsyan eden anne, şikayetinden vazgeçti
11:54
Teşkilatlar mesajı alıp aktardı: Milyonların dört gözle beklediği maaş düzenlemesi için düğmeye basılıyor
Teşkilatlar mesajı alıp aktardı: Milyonların dört gözle beklediği maaş düzenlemesi için düğmeye basılıyor
11:50
Türk futbolunda neler oluyor Nazillispor’da yine çekilme iddiası
Türk futbolunda neler oluyor? Nazillispor'da yine çekilme iddiası
11:25
Bahçeli de akıma kayıtsız kalamadı
Bahçeli de akıma kayıtsız kalamadı
11:23
Üç kesime büyük kolaylık Erdoğan imzaladı, kredilerde yüzde 100 faiz indirimi
Üç kesime büyük kolaylık! Erdoğan imzaladı, kredilerde yüzde 100 faiz indirimi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2026 13:51:32. #.0.4#
SON DAKİKA: İrfan Can Kahveci'den maça damga vuran hareket - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.