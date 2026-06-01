İrfan Can Kahveci için karar çıktı! Havalara uçacak
İrfan Can Kahveci için karar çıktı! Havalara uçacak

01.06.2026 16:57
Kasımpaşa'daki kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından Fenerbahçe'ye dönecek olan İrfan Can Kahveci için olumlu karar çıktığı öne sürüldü. Başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin milli futbolcunun takımda kalmasına sıcak baktığı belirtilirken, 30 yaşındaki oyuncunun yeni sezonda sarı-lacivertli formayla yeniden görev alması bekleniyor.

GERİ DÖNÜŞ KARARI

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi kadro planlamaları sürerken İrfan Can Kahveci ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Kiralık olarak forma giydiği Kasımpaşa'daki sözleşmesini tamamlayan milli futbolcunun sarı-lacivertli takıma geri dönmesi bekleniyor. İddiaya göre başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi de deneyimli oyuncunun takımda değerlendirilmesi görüşünde birleşti.

BAŞKAN ADAYLARINDAN ORTAK GÖRÜŞ

Seçim öncesi transfer ve kadro planlamaları üzerinde çalışmalarını sürdüren iki adayın da İrfan Can'ın tecrübesinden faydalanmak istediği belirtildi. 30 yaşındaki futbolcunun yerli oyuncu havuzundaki önemi ve milli takım deneyimi nedeniyle kadroda tutulmasının planlandığı ifade edildi.

KASIMPAŞA'DA DÜZENLİ FORMA GİYDİ

Geçtiğimiz sezonu Kasımpaşa'da geçiren İrfan Can Kahveci, düzenli forma şansı buldu. Milli futbolcu, Süper Lig ve kupa dahil olmak üzere toplam 16 resmi maçta görev yaptı. 1371 dakika sahada kalan deneyimli oyuncu, 2 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.

YENİ SEZONDA ŞANS BULABİLİR

Fenerbahçe'de teknik heyetin ve yeni yönetimin şekillenmesinin ardından İrfan Can'ın takım içindeki rolünün netleşmesi bekleniyor. Sarı-lacivertli kulübün yerli rotasyonunu güçlendirmek istemesi, deneyimli futbolcunun yeniden önemli bir parça haline gelme ihtimalini artırıyor.

