Süper Lig devi Beşiktaş'ın transfer gündeminde bulunan İrfan Can Kahveci ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.
Kariyer sezonunu geçirmesinin ardından geride bıraktığımız sezon kulübeye hapsolan İrfan Can Kahveci, bu sezonda da Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho tarafından şans bulamaması halinde Sarı-lacivertli takımla yollarını ayıracak.
Beşiktaş'ın transferini gerçekleştirmek istediği 30 yaşındaki yıldızın Beşiktaş'tan istediği yıllık ücret de belli oldu. Fenerbahçe'de yıllık 3 milyon euro kazanan İrfan Can'ın aynı ücrete Beşiktaş'a "Evet" diyeceği öğrenildi.
Geçen sezon 42 maçta görev alıp 3 gol ve 4 asist ile oynayan İrfan Can Kahveci'nin Fenerbahçe ile mevcut sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
Son Dakika › Spor › İrfan Can Kahveci'nin Beşiktaş'tan istediği ücret belli oldu - Son Dakika
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