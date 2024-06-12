İrfan Can Kahveci'nin sağlık durumu hakkında açıklama yapıldı

Spor

Türkiye Futbol Federasyonu, Polonya ile oynanan hazırlık maçında sakatlık yaşayan İrfan Can Kahveci'nin sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

"A Milli Takımımızın EURO 2024 kadrosunda bulunan oyunculardan İrfan Can Kahveci'nin Polonya ile oynanan özel maçın ilk yarısında yaşamış olduğu sakatlıkla ilgili tedavisi devam etmektedir. Milli futbolcumuzun sağlık durumu günlük olarak takip edilecektir."