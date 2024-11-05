İrfan Can Kahveci'nin Sakatlığı

Fenerbahçe, Trabzonspor karşılaşmasında sakatlanan İrfan Can Kahveci'nin sol üst arka adele kas tendon bileşkesinde kısmi yırtık tespit edildiğini ve oyuncunun tedavisine başlandığını açıkladı.
Konuya ilişkin sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımımızda, Trabzonspor karşılaşmasında yaşadığı sakatlık problemi nedeniyle MR görüntülenmesi gerçekleştirilen oyuncumuz İrfan Can Kahveci'de; sol üst arka adele kas tendon bileşkesinde kısmi yırtık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanılmıştır" denildi. - İSTANBUL
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