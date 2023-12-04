İrfan Can Kahveci, Sivasspor maçında Süper Lig tarihine geçti

Fenerbahçe'nin Sivasspor'u konuk ettiği maçta şahane bir gol atarak takımın galibiyetinde önemli rol oynayan İrfan Can Kahveci, Süper Lig tarihine geçti.

ÇOK UZAKLARDAN ATTI

Maça oldukça istekli bir başlangıç yapan ve takımın etkili oyununda büyük katkısı olan İrfan Can, 42. dakikada attığı enfes golle takımını 2-0 öne geçirdi.

TARİHE GEÇTİ

Süper Lig'de ilk maçına çıktığı 2014/15 sezonundan bu yana ceza sahası dışından en fazla gol atan oyuncu, 17 golle İrfan Can Kahveci oldu.