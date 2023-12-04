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İrfan Can Kahveci, Sivasspor maçında Süper Lig tarihine geçti - Son Dakika

İrfan Can Kahveci, Sivasspor maçında Süper Lig tarihine geçti

Süper Lig'de ilk maçına çıktığı 2014/15 sezonundan bu yana ceza sahası dışından 17 gol atan İrfan Can Kahveci lig tarihine geçti.

04.12.2023 - 22:24,  Güncelleme: 22:27
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Fenerbahçe'nin Sivasspor'u konuk ettiği maçta şahane bir gol atarak takımın galibiyetinde önemli rol oynayan İrfan Can Kahveci, Süper Lig tarihine geçti.

ÇOK UZAKLARDAN ATTI

Maça oldukça istekli bir başlangıç yapan ve takımın etkili oyununda büyük katkısı olan İrfan Can, 42. dakikada attığı enfes golle takımını 2-0 öne geçirdi.

TARİHE GEÇTİ

Süper Lig'de ilk maçına çıktığı 2014/15 sezonundan bu yana ceza sahası dışından en fazla gol atan oyuncu, 17 golle İrfan Can Kahveci oldu.

Ondan daha iyisi yok! İrfan Can Kahveci, Sivasspor maçında tarihe geçti
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe, Sivasspor, Kadıköy, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İrfan Can Kahveci, Sivasspor maçında Süper Lig tarihine geçti - Son Dakika


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SON DAKİKA: İrfan Can Kahveci, Sivasspor maçında Süper Lig tarihine geçti - Son Dakika
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