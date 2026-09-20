İrfan Can Kahveci'nin 482 günlük hasreti sona erdi - Son Dakika
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İrfan Can Kahveci'nin 482 günlük hasreti sona erdi

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İrfan Can Kahveci\'nin 482 günlük hasreti sona erdi
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Fenerbahçe’nin milli futbolcusu İrfan Can Kahveci, Eyüpspor maçında gol kaydederken, sarı-lacivertli forma altında 482 gün sonra gol sevinci yaşadı.

Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Eyüpspor’u 8-0'lık tarihi bir skorla mağlup etti. 

İRFAN CAN'DAN 1 GOL, 2 ASİST

Mücadeleye 11’de başlayan İrfan Can Kahveci, 1 gol, 2 asistle galibiyete önemli katkı sağladı. Fenerbahçe’de 6. sezonunu yaşayan İrfan Can, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Kasımpaşa’da kiralık olarak forma giymişti. 

482 GÜN SONRA GOL ATTI

31 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe formasıyla 482 gün sonra gole imza attı. Geçtiğimiz sezon Kasımpaşa formasıyla 2 gole imza atan İrcan Can, Fenerbahçe’de ise 26 Mayıs 2025’teki Hatayspor karşılaşmasında gole ulaşmıştı. Bu sezon ligde 4’ü ilk 11 olmak üzere 5 maçta süre aldı. İrfan Can Kahveci, eflatun-sarılılara karşı 90 dakika sahada kaldı.

İrfan Can KahveciFenerbahçeEyüpsporFutbolSporSon Dakika

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SON DAKİKA: İrfan Can Kahveci'nin 482 günlük hasreti sona erdi - Son Dakika
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