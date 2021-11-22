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İrfan Can, Mert Hakan ve Mesut Özil'den güldüren diyalog: İşte Türkiye böyle değiştirir adamı - Son Dakika

İrfan Can, Mert Hakan ve Mesut Özil'den güldüren diyalog: İşte Türkiye böyle değiştirir adamı

22.11.2021 12:10

Fenerbahçe takım otobüsünde Galatasaray zaferi sonrasında keyifli anlar yaşandı. İrfan, "Asist kralı diye aldık, gol kralı çıktı. Onun bana attırması gerekiyor. Asist kralı yapacak beni" dedi, ardından Mert Hakan da, "İşte Türkiye değiştirir adamı" sözleriyle takıldı.

Sarı-Lacivertliler, Galatasaray galibiyetinden sonra kendinden geçti. Otobüsün arka koltuğunda yine espriler havada uçuştu. İrfan Can ve Mert Hakan, kaptan Mesut Özil'e takıldı.

"TÜRKİYE DEĞİŞTİRİR ADAMI"

İrfan Can, "Onun bana asist yapması gerekiyor. Asist kralı diye aldık gol kralı çıktı. Beni asist kralı yapacak" dedi. Mert Hakan da, "Türkiye adamı değiştirir" diye takıldı.

"ARAYA KOŞ"

Mesut Özil de İrfan'a yapması gerekeni tek bir cümleyle özetledi. Özil, "Sen benim gibi araya koşmuyorsun ki" dedi. İrfan Can da, "Kalitesi tartışılmaz Mesut ağabeyin. Doğru söylüyorsun ağabey, haklısın" diye nasihati kabul etti.

İrfan Can, Mert Hakan ve Mesut Özil'den güldüren diyalog: İşte Türkiye böyle değiştirir adamı

Galatasaray, Mesut Özil, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İrfan Can, Mert Hakan ve Mesut Özil'den güldüren diyalog: İşte Türkiye böyle değiştirir adamı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: İrfan Can, Mert Hakan ve Mesut Özil'den güldüren diyalog: İşte Türkiye böyle değiştirir adamı - Son Dakika
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