İrlandalı futbolcular İsrail karşısında yine siyah kol bandı taktı, maç 1-1 bitti - Son Dakika
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İrlandalı futbolcular İsrail karşısında yine siyah kol bandı taktı, maç 1-1 bitti

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UEFA Uluslar Ligi'nin dördüncü haftası 8 maçla başladı. Sırbistan'daki B Ligi 3. Grup maçında İrlanda ile İsrail 1-1 berabere kalırken İrlandalı futbolcular Gazze'deki soykırımda hayatını kaybedenler için yine siyah kol bandı taktı; İsrail marşı okunurken başlarını öne eğdi.

UEFA Uluslar Ligi'nin dördüncü haftası, 8 maçla başladı.

Organizasyonun dördüncü haftasında A, B ve D liglerinde karşılaşmalar oynandı.

A Ligi 2. Grup'ta oynanan maçta Hollanda, sahasında Sırbistan'ı Teun Koopmeiners ve Joshua Zirkzee'nin golleriyle 2-1 mağlup etti. Konuk takımın golünü 19 yaşındaki Mihajlo Cvetkovic attı.

Aynı grupta oynana diğer maçta Jurgen Klopp yönetimindeki Almanya, ilk maçta sahasında 1-0 yenildiği Yunanistan ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı.

4. Grup'ta Portekiz, sahasında Norveç'i Joao Cancelo ve Gonçalo Ramos'un golleriyle 2-1 mağlup ederek Uluslar Ligi'nde 4'te 4 yaptı. Konuk ekibin golünü Kristoffer Ajer kaydetti.

İrlandalı futbolcular İsrail'i yine protesto etti

İrlanda Futbol Federasyonunun talebi üzerine Sırbistan'da oynanan UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup maçında İrlanda ile İsrail 1-1 berabere kaldı.

İrlanda Milli Takımı futbolcuları 3-0 kazandıkları ilk maçta olduğu gibi bu karşılaşmada da Gazze'deki soykırımda hayatını kaybedenlerin anısına siyah kol bandı takarken, İsrail'in ulusal marşı okunurken de başlarını öne eğdi.

Maç öncesinde iki takım arasında el sıkışma seremonisi yapılmadı.

Karşılaşmaların sonuçları şöyle:

A Ligi

2. Grup:

Hollanda-Sırbistan: 2-1

Yunanistan-Almanya: 0-0

4. Grup:

Galler-Danimarka: 0-1

Portekiz-Norveç: 2-1

B Ligi

3. Grup:

Kosova-Avusturya: 1-1

İrlanda-İsrail: 1-1

D Ligi

1. Grup:

Malta-Andorra: 1-0

2. Grup:

Azerbaycan-Litvanya: 1-0

Kaynak: AA
SırbistanFutbolİsrailGazzeDünyaSporSon Dakika

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