İrlandalı tırmanıcı ellerini kullanmadan duvara tırmanarak herkesin ağzını açık bıraktı

Ellerini sırtına bağlayarak duvara tırmanmayı başaran İrlandalı tırmanıcı herkesin ağzını açık bıraktı.

Robert McCaffrey, Dublin'deki bir tırmanma salonunda 'eller kullanmadan meydan okuma' videosunu 5.000'den fazla takipçisiyle Instagram'da paylaştı.

Görüntü, Robert'un vücudunu duvara dengeleyerek sadece ayaklarını kullanarak rotayı tırmandığı anları gösteriyor.

İrlandalı tırmanıcı, vücut ağırlığını ayaklarıyla mükemmel bir şekilde dengeleyerek duvarı tırmanıyor, gerçekten inanılmaz bir güç gösterisi sergiledi.

Bu video, izleyenleri bu deneyimi nasıl bu kadar kolayca başardığı konusunda hayrete düşürdü; pek çok kişi böyle bir tekniğin bile mümkün olduğuna inanamadı.

McCaffrey, Storyful'a bu videosunun aslında insanları ellerini kullanmadan denemeye teşvik eden 'eğlenceli bir meydan okuma' olduğunu ve ellerini sırtına bağlayarak 'merkez/ayak çalışması eğitimi' eklediğini söyledi.

"Keyif aldım ve eğitim yönünden fayda sağladım" dedi.

Ancak, bu başarının üzerine pek fazla düşünmemiş; videonun çevrimiçi olarak paylaşılmasından sonra yorumcuların 'hayretlerini paylaşmaya' başladığını söyledi.

Ayrıca tepkilerin, 'tırmanıcı olmayanlar için böyle bir tekniğin mümkün olabileceğini hayal etmenin oldukça inanılmaz olduğunu' fark ettirdiğini ekledi.