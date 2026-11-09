İş adamları Diyarbakır Çermik\'teki Çermik Futbol 21 Kulübüne 60 forma bağışladı

İş adamları Diyarbakır Çermik'teki Çermik Futbol 21 Kulübüne 60 forma bağışladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Çermikliler Derneği öncülüğünde bir araya gelen iş adamları, Diyarbakır'ın Çermik ilçesindeki Çermik Futbol 21 Kulübüne 60 adet forma bağışladı. Kulüp Başkanı Semih Yıldız, destekte bulunan iş adamlarına teşekkür etti.
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde bulunan Çermik Futbol 21 Kulübüne, iş adamları tarafından forma bağışında bulunuldu.
İstanbul'da emlak sektöründe hizmet veren Çüngüşlü iş adamı Abdullah Demirkıran ve tekstil sektöründe hizmet veren Çermikli iş adamı Serdar Akay, İstanbul Çermikliler Derneği öncülüğünde, Çermik Futbol 21 Kulübüne 60 adet forma bağışında bulundu. Kulüp Başkanı Semih Yıldız, kulüplerine destekte bulunan iş adamlarına teşekkür etti.
Kaynak: İHA
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