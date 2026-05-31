İsa Taşdemir FISU Şampiyonası'na Hazırlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsa Taşdemir FISU Şampiyonası'na Hazırlanıyor

İsa Taşdemir FISU Şampiyonası\'na Hazırlanıyor
31.05.2026 11:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli sporcu İsa Taşdemir, Brezilya'da dünya şampiyonluğu hedefliyor. Haftanın 7 günü antrenman yapıyor.

Kayseri'de yaşayan 23 yaşındaki milli sporcu İsa Taşdemir, 8-13 Haziran'da Brezilya'da Uluslararası Üniversite Sporları Federasyonu (FISU) tarafından düzenlenecek Üniversiteliler Dünya Muaythai Şampiyonası'nda birincilik kürsüsüne çıkmak istiyor.

Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü son sınıf öğrencisi Taşdemir, yaklaşık 8 yıl önce izlediği bir filmden etkilenerek, milli takım antrenörü Yücel Haspolat'ın spor salonunda muaythaiye başladı.

Taşdemir, antrenörünün desteği ve yönlendirmesiyle katıldığı organizasyonlarda 4 kez Türkiye şampiyonu oldu.

Ayrıca 2023'te Ankara'da yapılan Avrupa Şampiyonası'nda ikinci, Samsun'daki Üniversitelerarası Dünya Dövüş Oyunları'nda birinci olan Taşdemir, 2024'te Yunanistan'da düzenlenen dünya şampiyonasında da üçüncülük elde etti.

-"Haftanın 7 günü antrenman yapıyorum"

Milli sporcu İsa Taşdemir, AA muhabirine, 8 yıllık spor kariyerinde kendisine destek olan ailesine ve antrenörlerine teşekkür etti.

Yapılan il seçmelerden sonra katıldığı Türkiye Şampiyonası'nda milli takıma seçildiğini anlatan Taşdemir, şunları kaydetti:

"Haziran ayında Brezilya'da yapılacak FISU Üniversiteliler Dünya Muaythai Şampiyonası'na gideceğim. İnşallah orada bayrağımızı dalgalandıracağım. Hazırlıklar çok yoğun gidiyor. Sabahları koşu, akşamları antrenman. Haftanın 7 günü antrenman yapıyorum. Şampiyonaya az kaldı, son sürat çalışıyorum. Hedefimiz dünya şampiyonluğu. Bayrağımızı dalgalandırmak ve İstiklal Marşı'nı okutmak istiyorum."

Taşdemir, gelişen teknolojiyle artan dijital bağımlılığın önüne geçilmesi gerektiğini ifade ederek, "Bütün gençler bence spor yapsın. Sporun hiçbir zararı yok. Dövüş sporunda da aileler biraz korkuyor ama tamamen zararsız bir spor. Gençler enerjisini atıyor, çok faydalı. Herkese tavsiye ediyorum." dedi.

Antrenör Haspolat: "İsa, azimli ve disiplinli bir sporcu"

Milli takım antrenörü Yücel Haspolat ise şampiyonaya gidecek sporcusunun 81 kilogramda A Klas'ta mücadele edeceğini söyledi.

Haftanın 7 günü sıkı antrenman yaptıklarına değinen Haspolat, "Kardeşimiz inşallah şampiyon olup bizi sevindirecek ve gururlandıracak. Antrenmanlarda koşu, esneme, gerdirme, lapa vuruşu (dövüş sporlarında antrenörün yönlendirdiği özel pedlere yapılan teknik ve taktik vuruş çalışması) ile teknik ve taktik çalışmalar yapıyoruz. İsa, azimli ve disiplinli bir sporcu. Hiçbir zaman İsa'ya kırılmadım. Geldiğinden beri mütevazı, saygılı ve efendi bir sporcu." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Brezilya, Dünya, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İsa Taşdemir FISU Şampiyonası'na Hazırlanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Denizli’de trafik kazası: Bir kişi hayatını kaybetti Denizli'de trafik kazası: Bir kişi hayatını kaybetti
Haziran ayına günler kala kar sürprizi Haziran ayına günler kala kar sürprizi
Kemikli rampalarında bayram dönüşü yoğunluğu gece de sürdü Kemikli rampalarında bayram dönüşü yoğunluğu gece de sürdü
Alkol alıp kaza yaptı, her şeyi unuttu ama eşini unutmadı Alkol alıp kaza yaptı, her şeyi unuttu ama eşini unutmadı
Malatya’da iki aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti Malatya'da iki aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti
ABD Başkanı Trump’ın 2 saatlik İran toplantısından ilk açıklama ABD Başkanı Trump'ın 2 saatlik İran toplantısından ilk açıklama
Gözler Ankara’da CHP iki ayrı buluşmaya hazırlanıyor Gözler Ankara'da! CHP iki ayrı buluşmaya hazırlanıyor

11:48
Kılıçdaroğlu’ndan kurultay paylaşımı: Merak etmeyin, tertemiz bir kurultayla partimizi geleceğe taşıyacağız
Kılıçdaroğlu'ndan kurultay paylaşımı: Merak etmeyin, tertemiz bir kurultayla partimizi geleceğe taşıyacağız
11:15
Özel ve ekibi İYİ Parti’ye mi geçiyor Bomba iddiaya Müsavat Dervişoğlu’ndan yanıt
Özel ve ekibi İYİ Parti'ye mi geçiyor? Bomba iddiaya Müsavat Dervişoğlu'ndan yanıt
11:11
Aziz Yıldırım’dan kızına yasak: Hem kendisine hem de bana zarar veriyor
Aziz Yıldırım'dan kızına yasak: Hem kendisine hem de bana zarar veriyor
10:00
Çıplak halde cansız bedeni bulunan Türkan’ın son görüntüleri
Çıplak halde cansız bedeni bulunan Türkan'ın son görüntüleri
09:36
Anıtkabir’de Özgür Özel’e soğuk duş
Anıtkabir'de Özgür Özel'e soğuk duş
09:36
Akaryakıta çifte indirim Motorin kritik sınırın altına inecek
Akaryakıta çifte indirim! Motorin kritik sınırın altına inecek
08:45
Otobüs faciasında kahreden detay Yolcular çıkış kapısında sıkışarak hayatını kaybetti
Otobüs faciasında kahreden detay! Yolcular çıkış kapısında sıkışarak hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2026 12:00:13. #7.12#
SON DAKİKA: İsa Taşdemir FISU Şampiyonası'na Hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.