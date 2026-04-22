İsa Tuğay, Türkiye Şampiyonu Oldu

Sivrihisar Nurbiye Gülerce Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10/B sınıfı öğrencisi İsa Tuğay, atletizm sahalarında cirit atma alanında gösterdiği üstün performansla hem okulun hem de Türkiye'nin gururu oldu.

Nurullah İvak Atmalar Kupası kapsamında düzenlenen World Athletics Challenger Tour müsabakalarında ter döken İsa Tuğay, U18 kategorisinde tüm rakiplerini geride bırakarak Türkiye Şampiyonu oldu. Bireysel başarısını takım ruhuyla birleştiren öğrenci, kulübü Fenerbahçe ile de Türkiye Şampiyonluğu sevinci yaşayarak kürsüye çıktı ve kupa kaldırdı.

Hedef: Slovenya ve Balkan Şampiyonası

Ay-yıldızlı formayı terletmeye hazırlanan İsa Tuğay, bu başarılarının ardından Milli Takım kadrosuna davet edildi. Slovenya'da düzenlenecek olan Balkan Şampiyonası kadrosunda ilk sırada yer alan başarılı öğrenci, ülkemizi ve okulunu uluslararası arenada temsil edecek. - ESKİŞEHİR