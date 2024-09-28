Isaac Solet Hastaneye Kaldırıldı

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Samsunspor-Göztepe mücadelesinde Zeki Yavru ile çarpışması sonucu ambulans ile hastaneye kaldırılan Isaac Solet'in sağlık durumu ile ilgili hastane açıklama yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında oynanan Samsunspor - Göztepe mücadelesinde Zeki Yavru ile çarpışan Göztepeli oyuncu Isaac Solet, ambulans ile VM Medical Park Samsun Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneden yapılan açıklamada, "Sağlık sponsoru olduğumuz Samsunspor'un bugünkü Göztepe ile oynadığı maç sırasında Isaac Solet'in kısa süreli bilinç kaybı yaşadığını bildirmek isteriz. Olayın hemen ardından medikal ekibimiz gerekli müdahaleyi gerçekleştirdi ve oyuncumuz, VM Medical Park Samsun Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumu şu anda iyi ve bilinci açıktır. Isaac'ın iyileşme süreciyle ilgili gelişmeleri yakından takip edeceğiz. Taraftarlarımızdan ve futbol camiasından gelen destek için teşekkür ederiz. Oyuncumuzun sağlığı her şeyden önce geliyor ve gereken tüm önlemleri alıyoruz" denildi. - SAMSUN