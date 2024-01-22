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Isco, Real Betis'te eski günlerini hatırlattı - Son Dakika
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Isco, Real Betis'te eski günlerini hatırlattı

İspanyol futbolcu Isco, Real Betis ile çıktığı 27 resmi maçta 6 gol, 5 asistlik performansıyla eski günlerini hatırlattı. Sezonun 21. haftasında Barcelona'ya karşı 2 gol atan Isco, toplamda 27 maçta 6 gol, 5 asist yaparak takımına katkı sağladı.

Isco, Real Betis\'te eski günlerini hatırlattı
22.01.2024 - 13:34,
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İspanyol futbolcu Isco, sezon başında transfer olduğu Real Betis ile çıktığı 27 resmi maçta gösterdiği 6 gol, 5 asistlik performansıyla eski günlerini hatırlattı.

İspanya La Liga'nın 21. haftasında Real Betis, konuk ettiği Barcelona'ya uzatma dakikalarında yediği 2 golle, 4-2 mağlup oldu. Mücadele 2 gol kaydeden başarılı futbolcu Isco, sezon başında katıldığı Real Betis ile eski günlerine nazire yaptı. Yeşil-beyazlılarla bu sezon 20'si La Liga, 6'sı Avrupa Ligi ve 1'i Kral Kupası olmak üzere toplamda 27 resmi maçta forma giyen 31 yaşındaki futbolcu, 6 gol, 5 asistlik katkı sağladı.

Isco, Real Madrid formasıyla ise 2013-2014 sezonunu 32 maçta 8 gol, 7 asist, 2014-1015 sezonunu 34 maçta 4 gol, 9 asist ve kariyer rekoru olan 2016-2017 sezonunu da 10 gol, 8 asistle tamamlamıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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