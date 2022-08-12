Kudüs'teki tekerlekli sandalye basketbol takımı oyuncuları dünya şampiyonalarına katılmak istiyor - Son Dakika
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Kudüs'teki tekerlekli sandalye basketbol takımı oyuncuları dünya şampiyonalarına katılmak istiyor

12.08.2022 14:01
Kudüs'teki tekerlekli sandalye basketbol takımı oyuncuları dünya şampiyonalarına katılmak istiyor

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te kurulan tekerlekli sandalye basketbol takımının oyuncusu Filistinli çocuklar, yeteneklerini geliştirip dünya şampiyonalarında yer almak istiyor.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te kurulan tekerlekli sandalye basketbol takımının oyuncusu Filistinli çocuklar, yeteneklerini geliştirip dünya şampiyonalarında yer almak istiyor.

Doğu Kudüs'te yer alan Umm Tuba beldesindeki bir kapalı spor salonunda antrenmanlarını sürdüren ve çocuk sporculardan oluşan takım, uluslararası bir şampiyonada yer alacak seviyeye gelebilmek için efor sarf ediyor.

Günlük yaşamını tekerlekli sandalye ile idame ettiren ve bu sporda ilerlemek isteyen 14 yaşındaki Zine Denun da takımda yer alan heyecanlı sporculardan.

Tekerlekli sandalyenin kendisi için engel oluşturmadığını belirten Denun, spor aktivitelerinin yanında dokuzuncu sınıf öğrencisi olduğunu ve çocuk doktoru olmak istediğini dile getirdi.

Basketbolda ilerlemek için çaba sarf ettiğini ve yorulduğunu ancak arkadaşlarıyla takımda olmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Denun, "Evet biraz yoruluyorum ama çok eğlenceli. Dünyaca ünlü bir basketbolcu olmak istiyorum, bir de çocuk doktoru." dedi.

Tekerlekli sandalye basketbol takımı kurulması fikrinin, Doğu Kudüs sakinlerine başta tuhaf geldiğini aktaran Denun, ailesinin kendisine destek olduğunu söyleyerek, takıma katıldıktan sonra çok keyif aldığını ve projeyi hayata geçiren kişiye minnettar olduğunu belirtti.

"Takımı yeni kurmamıza rağmen büyük ilerleme kaydetti"

Burc el-Luglug Derneğinde Oynat ve Öğren Projesi Koordinatörü Ala Gurab, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Doğu Kudüs'ten 700 kız ve erkek çocuğun bulunduğu projenin, UNICEF tarafından desteklendiğini kaydetti.

"Çocukları, futbol ve basketbolda eğitiyoruz; İngilizce, Arapça, matematik ve bilgisayar dersleri veriyoruz. Onlara ayrıca haklarını öğretiyoruz." diyen Gurab, projenin, engelli çocukları da kapsadığını, 2020 yılında, 3'ü kız 12 çocuktan oluşan tekerlekli sandalye basketbol takımını kurduklarını anlattı.

"Takımı yeni kurmamıza rağmen büyük ilerleme kaydetti. Bu çocuklar, engellerine meydan okuyor." ifadelerini kullanan Gurab, takımın gelecek yıllarda ileri bir seviyeye yükselmesini istediklerini belirtti.

"Çocukların ailelerini ikna etme konusunda sıkıntı çektik"

Tekerlekli sandalye basketbol takımı kurmak için yola çıktıkları zaman türlü zorluklarla karşılaştıklarını aktaran Gurab, "Çocukların ailelerini ikna konusunda sıkıntı çektik. Bu çok yeni bir şeydi onlar için. Çocukların fiziksel olarak zarar görmesinden korkuyorlardı. Ancak biz, hem fiziksel hem psikolojik olarak çocukların olumlu etkilenmesini istiyoruz. Engellerine rağmen sosyal hayat içerisinde daha aktif olmalarını hedefliyoruz." diye konuştu.

Başta takıma çekinceyle yaklaşan bölge sakinlerinin daha sonra çocuklarını nasıl kaydettireceklerini sorduklarını, bu konuda talebin arttığını belirten Gurab, uzman eğitmenlerle çalıştıklarını, çocukları evlerinden alıp spor salonuna getirme işini de üstlendiklerini söyledi.

Gurab, "Bu çocukları bir nebze olumlu etkilemek, toplumda etkin insanlar olmalarını sağlayacağımızı düşünmek bizi çok mutlu ediyor." dedi.

Takımın geçen yıl Filistin'de düzenlenen bir basketbol şampiyonasında üçüncü olduğunu aktaran Gurab, yerel ve uluslararası şampiyonalarda yer almak istediklerini kaydetti.

Daha çok sayıda çocuğun katılacağı özel bir kulüp kurulmasını umduklarını dile getiren Gurab, halihazırda UNICEF tarafından finanse edilen eğitimin maliyetinin büyük olduğunu belirterek, takımın bağışçılara ihtiyaç duymayacak şekilde başarılar elde etmesini istediklerini sözlerine ekledi.

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Kaynak: AA

Doğu Kudüs, basketbol, Çocuk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kudüs'teki tekerlekli sandalye basketbol takımı oyuncuları dünya şampiyonalarına katılmak istiyor - Son Dakika

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