İsim vermeyen İsmail Kartal, sakat futbolcularının döneceği o maçı söyledi

İsmail Kartal açıkladı: "Adana'da oynayabilirler"

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Ludogorets maçı öncesi basın toplantısı düzenledi.

Teknik Direktörü İsmail Kartal, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynanacak Ludogorets maçı öncesi basın toplantısı düzenledi.

İşte İsmail Kartal'ın açıklamaları;

"Bu maçla ilgili neleri yapmıştık, neleri daha iyi yapabiliriz, bunların analizini çalıştık. Buraya, bu doğrultuda geldik. Ludogorets iyi bir takım. Bir maçı eksik, o maçı kazanırsa lider olacağını biliyoruz. Son 12 yıldır, liginde şampiyon olan bir takım. Ama biz de Fenerbahçe olarak ligi çok iyi başladık. Konferans Ligi'nde lideriz, buna devam etmek ve lider olarak çıkmak istiyoruz."

"ZOR MAÇ OLACAK"

"Yarınki maç her iki takım için de zor görünüyor. Yarınki maçı kazanmak istiyorlar, biz de kazanmak istiyoruz. Her iki takıma da başarılar dilerim"

OOSTERWOLDE'NİN YANINDA KİM OYNAYACAK?

"Gerçekten futbolda hiçbir hocanın istemediği, düşüneceği en son şeyler bizim başımıza geldi. Kimsenin başına gelsin istemem. Biz bunları sorun etmiyoruz. Sezon başında da söyledim, sahaya çıkan her oyuncu en değerli oyuncumuzdur. Yarın da çubukluyu giyip sahaya çıkan oyuncu en önemli, en değerli oyuncumuz olacaktır"

"ADANA'DA OYNAYABİLİRLER"

"Gönül ister ki sakatlıklar bir an önce bitsin, sağlık departmanımız uğraşıyor. Sakatlıklarla ilgili benim bir şey söylemem doğru değil. Adana Demirspor maçına bazıları yetişebilir. Bazıları milli takım arasına kadar sürebilir. Kesin olan bir şey yok şu anda."