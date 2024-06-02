İşitme Engelli Atletizm Milli Takımı Dünya Şampiyonası'nda başarı arıyor - Son Dakika
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İşitme Engelli Atletizm Milli Takımı Dünya Şampiyonası'nda başarı arıyor

İşitme Engelli Atletizm Milli Takımı Dünya Şampiyonası\'nda başarı arıyor

İşitme Engelli Atletizm Milli Takımı, Tayvan'ın başkenti Taipei'de düzenlenecek İşitme Engelliler Dünya Atletizm Şampiyonası'nda başarı elde etmek için hazırlıklarını sürdürüyor. Takımın antrenörü Murat Yurdadön, takımın durumu ve hedefleri hakkında açıklamalarda bulunarak, şampiyonada kürsünün en üst basamağını hedeflediklerini belirtti. Takım kaptanı Yasin Süzen ise kampın verimli geçtiğini ve en üst basamağı hedeflediklerini ifade etti.

02.06.2024 11:29
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İşitme Engelli Atletizm Milli Takımı, Tayvan'ın başkenti Taipei'de 12-24 Temmuz'da düzenlenecek İşitme Engelliler Dünya Atletizm Şampiyonası'nda başarılarıyla adlarından söz ettirmek istiyor.

İşitme Engelli Atletizm Milli Takımı Antrenörü Murat Yurdadön, Dünya Şampiyonası hazırlıkları için geldikleri Karaman'da, AA muhabirine, takımın durumu ve hedefleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Hazırlıkların sorunsuz geçtiğine değinen Yurdadön, 4x400 bayrak takımı olarak katılacakları şampiyonanın kendileri için çok önemli olduğunu söyledi.

Organizasyona günde çift idmanla hazırlandıklarını aktaran Yurdadön, takımda dünya şampiyonası ve olimpiyat tecrübesi olan sporcuların bulunduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Takımımız, tecrübeli bir ekipten oluşuyor. Bu ekibimiz daha önce olimpiyat ikinciliği kazandı. Yine dünya şampiyonasında final koşmuş bir ekip. Takımın kaptanı Yasin Süzen, kendisini kanıtlamış, dünya ve Avrupa şampiyonluğu olan ve olimpiyat rekoru kırmış bir sporcumuz. Takıma yeni eklediğimiz çok iyi 3 genç sporcumuz var. Onlarla çok güzel bir aile ortamı oluşturduk. Tecrübeli olan ekibimiz, küçüklerimize sahip çıkıyor. Antrenörlerimizden Ahmet Sekman ve Emre Çelik atletizm geçmişi olan çok iyi hocalarımız."

Takımın motivasyonu yüksek

Sporcuların motivasyonunun yüksek olduğuna ve kendilerine güvendiklerine dikkati çeken Yurdadön, "Şu anda şampiyonluğa inanmış bir ekibimiz var. Çünkü bu ikincilikler bize tecrübe kazandırdı. Çok iyi antrenmanlar yapıyoruz. Şampiyonluk kürsüsünde ülkemizi görmek istiyoruz. Devamında işitme engelliler olimpiyatları var. Dünya Şampiyonası'nda hedeflemiş olduğumuz şampiyonluğu, olimpiyatlarda da yaşamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Takım kaptanı Yasin Süzen ise kampın çok verimli geçtiğini vurgulayarak, "Ekip olarak güzel bir uyum yakaladık. Kürsünün en üstünü hedefliyoruz." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor İşitme Engelli Atletizm Milli Takımı Dünya Şampiyonası'nda başarı arıyor - Son Dakika

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