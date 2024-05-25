İşitme Engelli Erkek Futbol Milli Takımı Çeyrek Finale Yükseldi

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İşitme Engelli Erkek Futbol Milli Takımı, grubunun son maçında ise Polonya'yı 4-1'lik skorla geçip grubu ikinci sırada bitirerek İşitme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çeyrek finale yükseldi.

Antalya'da devam eden İşitme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye Futbol Federasyonu'nun "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında destek verdiği İşitme Engelliler Spor Federasyonu bünyesindeki İşitme Engelli Erkek Futbol Milli Takımı, teknik direktör Ramazan Karacif yönetiminde grubun ilk maçında Fransa'ya 2-1 mağlup olmuştu. Ardından Belçika'yı 3-1'le geçen milliler, grubunun son maçında ise Polonya'yı 4-1'lik skorla geçip grubu ikinci sırada bitirerek çeyrek finale yükseldi.

Ay-yıldızlılar, çeyrek finalde bugün belli olacak sonuçlara göre 28 Mayıs 2024 Salı günü B Grubu'nun birincisi ile karşılaşacak. - İSTANBUL