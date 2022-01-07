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İşitme engelli milli güreşçi Ahmet Erfidan'ın hedefi olimpiyatlara katılmak - Son Dakika

İşitme engelli milli güreşçi Ahmet Erfidan'ın hedefi olimpiyatlara katılmak

07.01.2022 11:37
İşitme engelli milli güreşçi Ahmet Erfidan'ın hedefi olimpiyatlara katılmak

Bartın'da 7 yıl önce öğretmeninin önerisiyle başladığı güreşte dünya şampiyonasında güöüş madalya kazanan işitme engelli milli sporcu Ahmet Erfidan, olimpiyatlara katılma hedefiyle çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bartın'da 7 yıl önce öğretmeninin önerisiyle başladığı güreşte dünya şampiyonasında güöüş madalya kazanan işitme engelli milli sporcu Ahmet Erfidan, olimpiyatlara katılma hedefiyle çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Ulus Çınar Spor Kulübü sporcusu Erfidan, AA muhabirine, çocukluğun beri sporu sevdiğini, lise birinci sınıfta beden eğitimi öğretmeninin yönlendirmesiyle güreşe başladığını anlattı.

Eski güreşçi babasının kendisine büyük destek verdiğini aktaran Erfidan, "Ama arkadaşlarım 'Senden bir şey olmaz, boşuna çaba sarf ediyorsun' diyordu. Üstelik aşırı zayıftım, spora ilk başladığımda 35-40 kiloydum. Okulun en güçsüz öğrencilerinden biriydim. Ben de yılmadım, çalıştım. Sonra derece elde etmeye başlayınca herkes şaşırdı. Arkadaşlarım, 'gezelim, kafede oturalım' diyordu ama ben çalışmayı tercih ettim ve başarılı da oldum. Derece elde edince insanların bana bakışı değişti, bu da beni çok mutlu ediyor." diye konuştu.

"Yeri geldi minderde ağladım ama kendime güvendim"

Geçen yıl temmuz ayında İstanbul'da düzenlenen Dünya İşitme Engelliler Güreş Şampiyonası'nda "gençler" kategorisinde dünya ikincisi olduğu için büyük mutluluk yaşadığını ifade eden Erfidan, şunları kaydetti:

"Türk bayrağını göndere çektim. Dünya ikinciliği, tarif edilemez bir duygu. İlk katıldığım turnuvalarda yenildim, düştüm, umudumu kaybederken hocalarım 'devam edeceğiz' dedi. Yeri geldi minderde ağladım ama kendime güvendim ve hiçbir zaman bırakmadım. Usanmadan, çok çalışarak hazırlandım. Hocalarım da her zaman arkamdaydı. Hayalim, olimpiyatlarda ülkemi temsil edip altın madalya kazanmak. Bu hayalimi gerçekleştirmek için durmadan çalışıyorum."

Erfidan, milli takım mayosunu giymenin gurur verici bir şey olduğunu vurgulayarak, "7 yıldır güreş sporu yapıyorum, kulaklarımda ve zarlarda yırtık olması nedeniyle yüzde 55 işitme engelli olduğum için bu kategoride şampiyonalara katılıyorum." dedi.

Antrenör Olukman: "Bu başarıların devamı gelecektir"

Güreş antrenörü Murat Olukman da Ahmet'in spora başladığında çok zayıf olduğunu, sporu sevmesi nedeniyle yılmadan çalıştığını vurgulayarak, "Şu anda Ahmet dünya ikincisi olarak karşımızda duruyor. Yeter ki inanalım, çalışalım. Bu başarıların devamı da gelecektir. Ayrıca, 3 bin nüfuslu ilçemizden çok başarılı sporcular çıkıyor. Hedefimiz ilçeyi milli sporcu fabrikası yapmak." diye konuştu.

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Kaynak: AA

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