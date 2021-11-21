İşitme engelli milli tekvandoculardan Dünya Şampiyonası'nda 2 madalya

Türkan Teke, Sümeyye Menevşe, Birsen Özer'den oluşan kadınlar poomsae senkron takımının ise gümüş madalya aldığı kaydedildi.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamada, İrlanda Cumhuriyeti 'nde düzenlenen şampiyonada kadınlar ferdi poomsae dalında Türkan Teke'nin bronz madalya elde ettiği aktarıldı.

İşitme Engelliler Dünya Tekvando Şampiyonası'nda milli sporcular iki madalya elde etti.

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