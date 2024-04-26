İşitme Engelliler Avrupa Tenis Şampiyonası\'nda Türkiye\'yi temsil edecek milli takım için oyuncu seçimi Ankara\'da yapılacak

Spor

Avusturya'da düzenlenecek İşitme Engelliler Avrupa Tenis Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek milli takım için oyuncu seçimi, Türkiye Tenis Federasyonunun Ankara'daki Tenis Eğitim Merkezi'nde yapılacak.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 22-29 Haziran tarihlerinde Avusturya'nın Villach kentinde gerçekleştirilecek İşitme Engelliler Avrupa Tenis Şampiyonası'na katılmak üzere milli takım oluşturulacak.

Büyükler ve gençlerde İşitme Engelliler Tenis Milli Takımı'nın kadrosunda yer alacak kadın ve erkek sporcular, 4-5 Mayıs tarihlerinde Ankara'da Türkiye Tenis Federasyonunun Tenis Eğitim Merkezi'nde yapılacak müsabakalarla belirlenecek.

Katılımcıların 30 Nisan Salı günü saat 17.00'ye kadar federasyona başvurmaları gerekiyor.