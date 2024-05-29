İşitme Engelliler Erkek Futbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası Yarı Finalinde Ukrayna ile Karşılaşacak - Son Dakika
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İşitme Engelliler Erkek Futbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası Yarı Finalinde Ukrayna ile Karşılaşacak

İşitme Engelliler Erkek Futbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası Yarı Finalinde Ukrayna ile Karşılaşacak

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, İşitme Engelliler Erkek Futbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası yarı finalinde Ukrayna ile karşı karşıya gelecek. Antalya'da oynanacak olan mücadele saat 17.00'de başlayacak ve TRT Spor'dan canlı olarak yayımlanacak. Türkiye, çeyrek finalde İngiltere'yi 2-0 yenerek yarı finale yükselirken, Ukrayna ise Polonya'yı 3-0 mağlup ederek yarı finale çıkmıştı.

29.05.2024 10:49
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İşitme Engelliler Erkek Futbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası yarı finalinde yarın Ukrayna ile karşı karşıya gelecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Antalya'nın ev sahipliği yaptığı şampiyonada oynanacak yarı final mücadelesi saat 17.00'de başlayacak. Müsabaka TRT Spor'dan canlı olarak yayımlanacak.

Teknik direktör Ramazan Karacif yönetimindeki ay-yıldızlı ekip, çeyrek finalde İngiltere'yi 2-0 yenerek adını yarı finale yazdırmıştı. Ukrayna ise Polonya'yı 3-0 mağlup edip yarı finale yükselmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor İşitme Engelliler Erkek Futbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası Yarı Finalinde Ukrayna ile Karşılaşacak - Son Dakika

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