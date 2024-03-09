Deaflympics\'te kadınlar futsal finalistleri belli oldu

Spor

Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunları'nda (Deaflympics) kadınlar futsalda finalistler belli oldu.

Aziziye Kapalı Spor Salonu ve Erzurum Teknik Üniversitesi Spor Salonu'nda bugün kadınlarda yarı final ve klasman maçları oynandı.

Yarı finallerde İspanya Almanya'yı 8-4, Brezilya ise Büyük Britanya'yı 4-1 yenerek finale yükseldi. İspanya-Brezilya arasındaki final maçı 11 Mart Pazartesi günü saat 17.30'da oynanacak. Büyük Britanya ile Almanya ise bronz madalya maçına çıkacak.

Türkiye ise 5-8 klasman maçında Japonya'ya 6-0 yenildi. Milli takım, 11 Mart'ta İrlanda Cumhuriyeti ile 7'ncilik maçına çıkacak.