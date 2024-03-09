Deaflympics\'te kadınlar futsal finalistleri belli oldu

Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunları'nda (Deaflympics) kadınlar futsalda finalistler belli oldu.
Aziziye Kapalı Spor Salonu ve Erzurum Teknik Üniversitesi Spor Salonu'nda bugün kadınlarda yarı final ve klasman maçları oynandı.
Yarı finallerde İspanya Almanya'yı 8-4, Brezilya ise Büyük Britanya'yı 4-1 yenerek finale yükseldi. İspanya-Brezilya arasındaki final maçı 11 Mart Pazartesi günü saat 17.30'da oynanacak. Büyük Britanya ile Almanya ise bronz madalya maçına çıkacak.
Türkiye ise 5-8 klasman maçında Japonya'ya 6-0 yenildi. Milli takım, 11 Mart'ta İrlanda Cumhuriyeti ile 7'ncilik maçına çıkacak.
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Samsun Alaçam Bocce Takımı, büyük kadınlar kategorisinde Türkiye şampiyonluğunu elde etti. Mersin'de düzenlenen Volo Türkiye Şampiyonası'nda Selma Kalanç birinci olurken, Fatmanur Alçin ise üçüncü oldu. Takım antrenörü Gökhan Bozdemir, sporcuların başarısından gurur duyduklarını ve Alaçam'a kapalı bir bocce sahası yapılmasını istediklerini belirtti.
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET, evinde konuk ettiği ALG Spor'u 3-0 yenerek galibiyet elde etti. İlk yarıyı 1-0 önde tamamlayan Ankara ekibi, ikinci yarıda da 2 gol daha atarak maçı 3-0 kazandı.
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 28. haftasında Kapaklıspor, Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'u 80-72 mağlup etti.
Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Antalya'da düzenlenen Balkan Yürüyüş Şampiyonası'nda Türk sporcular başarılı bir performans sergiledi. Yarışmada Türkiye, 2 Altın, 3 Gümüş, 3 Bronz madalya kazandı. Dereceye giren sporculara ödülleri Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar tarafından verildi. Yarışmada sıralama kategorilere göre belirlendi.
Fransa'da düzenlenen Para Tekerlekli Sandalye Eskrim Avrupa Şampiyonası'nda Türk milli sporcular, bir gümüş madalya ile başarılı bir performans sergiledi. Elke Lale Van Achterberg epe B kategorisinde gümüş madalya kazanırken, diğer milli sporcular da iyi bir performans gösterdi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fenerbahçe'nin eski Başkanı Tahsin Kaya'nın vefatı üzerine taziye mesajı yayımladı. Mesajda, Kaya'nın Fenerbahçe'ye ve Türk futboluna katkıları vurgulandı. Cenaze töreni ise 11 Mart Pazartesi günü Sakarya'da gerçekleştirilecek.
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Başakşehir ile Antalyaspor arasındaki mücadele, ilk yarıda golsüz beraberlikle tamamlandı. İlk yarıda yaşanan pozisyonlarda her iki takım da gol bulamadı. Maçın ikinci yarısı merakla bekleniyor.
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor ile Fatih Karagümrük arasındaki maç 1-1 berabere sonuçlandı. İlk yarıda atılan gollerle eşitlik bozulmadı.
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