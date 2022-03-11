İşitme Engelliler Satranç Türkiye Şampiyonası hafta sonunda yapılacak - Son Dakika

İlk kez düzenlenecek İşitme Engelliler Satranç Türkiye Şampiyonası, hafta sonunda Ankara'da yapılacak.
Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonunun açıklamasına göre, Keçiören Belediyesinin iş birliğiyle 12-13 Mart'ta Ali Özdemir Spor Salonu'nda düzenlenecek şampiyonada, 100 sporcu mücadele edecek.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Federasyon Başkanı Kerim Vural, şampiyonaya yoğun katılımın olduğunu belirterek, sporculara başarı diledi.
Kaynak: AA
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