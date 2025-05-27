İşitme Engelliler Taekwondo Takımı\'ndan Ziyaret

Türkiye İşitme Engelliler Taekwondo Milli Takımı, Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu'na ziyarette bulundu.

Kamp çalışmalarını sürdüren Türkiye İşitme Engelliler Taekwondo Milli Takımı, Ankara'da Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu'nu makamında ziyaret etti.

Ziyarette sporcular ve teknik ekip, desteklerinden dolayı Başkan Tanrıkulu'na teşekkür ederken; Tanrıkulu da milli takıma başarılar dileyerek her zaman yanlarında olduklarını ifade etti. - İSTANBUL