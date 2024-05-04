İşitme Engelliler Tenis Milli Takımı Seçme Kampı Başladı

İşitme Engelliler Tenis Milli Takımı oyuncu seçme kampı Ankara'da başladı.
Avusturya'da düzenlenecek İşitme Engelliler Avrupa Tenis Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek İşitme Engelliler Tenis Milli Takımı sporcu kadrosu, Türkiye Tenis Federasyonunun Ankara'daki Tenis Eğitim Merkezi'nde yapılan kampta belli olacak.
Yarın sona erecek milli takım seçme kampında 20 erkek, 17 kadın sporcu bulunuyor.
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