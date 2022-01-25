İşitme Engelliler Voleybol Kadınlar Türkiye Şampiyonası kar nedeniyle ertelendi

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonunca düzenlenen Voleybol Kadınlar Türkiye Şampiyonası, olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamada, " Karabük'te 26-29 Ocak'ta yapılması planlanan Voleybol Kadınlar Türkiye Şampiyonası, olumsuz hava koşulları, ülkemizin pek çok yerinde ulaşımın kapatılması ve kulüplerimizin yazılı talepleri nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiştir. Yeni tarih ve yer duyurusu yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.