İşitme Engelliler Voleybol Kadınlar Türkiye Şampiyonası 6 Şubat'ta başlayacak

İşitme Engelliler Voleybol Kadınlar Türkiye Şampiyonası 6-9 Şubat tarihlerinden Karabük'te yapılacak.
Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamada, şampiyonanın daha önce olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendiği hatırlatıldı.
Hava muhalefeti sebebiyle oynatılamayan Türkiye İşitme Engelliler Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nın 6-9 Şubat tarihlerinde Karabük Merkez Spor Salonu'nda yapılacağı kaydedildi.
Kaynak: AA
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