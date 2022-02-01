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İşitme Engelliler Voleybol Kadınlar Türkiye Şampiyonası 6 Şubat'ta başlayacak - Son Dakika

İşitme Engelliler Voleybol Kadınlar Türkiye Şampiyonası 6 Şubat'ta başlayacak

01.02.2022 11:30
İşitme Engelliler Voleybol Kadınlar Türkiye Şampiyonası 6 Şubat'ta başlayacak

İşitme Engelliler Voleybol Kadınlar Türkiye Şampiyonası 6-9 Şubat tarihlerinden Karabük'te yapılacak.

İşitme Engelliler Voleybol Kadınlar Türkiye Şampiyonası 6-9 Şubat tarihlerinden Karabük'te yapılacak.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamada, şampiyonanın daha önce olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendiği hatırlatıldı.

Hava muhalefeti sebebiyle oynatılamayan Türkiye İşitme Engelliler Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nın 6-9 Şubat tarihlerinde Karabük Merkez Spor Salonu'nda yapılacağı kaydedildi.

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voleybol, Karabük, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor İşitme Engelliler Voleybol Kadınlar Türkiye Şampiyonası 6 Şubat'ta başlayacak - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: İşitme Engelliler Voleybol Kadınlar Türkiye Şampiyonası 6 Şubat'ta başlayacak - Son Dakika
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