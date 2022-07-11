İskender Zülfikari, X30 Mini klasmanını birinci sırada tamamladı - Son Dakika
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İskender Zülfikari, X30 Mini klasmanını birinci sırada tamamladı

11.07.2022 12:20
İskender Zülfikari, X30 Mini klasmanını birinci sırada tamamladı

IAME İtalya Serisi ve WSK serilerinde bu sezon ülkemizi temsil eden 10 yaşındaki İskender Zülfikari, X30 Mini klasmanını birinci sırada tamamladı.

IAME İtalya Serisi ve WSK serilerinde bu sezon ülkemizi temsil eden 10 yaşındaki İskender Zülfikari, X30 Mini klasmanını birinci sırada tamamladı.

Genç sporcu, IAME İtalya Serisi X30 Mini klasmanında şampiyona lideri olarak serinin yedinci ve sondan bir önceki raundunda Lonato pistine çıktı. X30 mini kategoride yarışı ilk sırada tamamlayan İskender Zülfikari, podyumda kupasını kaldırdı.IAME İtalya Serisi, 10-11 Eylül'de Castelletto 7 Laghi Kart Pisti'ndeki 8'inci yarış ile sona erecek.


- İstanbul
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Kaynak: DHA

İskender, İtalya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İskender Zülfikari, X30 Mini klasmanını birinci sırada tamamladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İskender Zülfikari, X30 Mini klasmanını birinci sırada tamamladı - Son Dakika
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