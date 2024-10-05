İskenderun Açık Deniz Yüzme Maratonu Tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

İskenderun Açık Deniz Yüzme Maratonu Tamamlandı

İskenderun'da 39 km'lik maraton, 4. kez gerçekleştirildi. Sporcular başarılı sonuçlar elde etti.

05.10.2024 22:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

4. İskenderun Körfezi Açık Deniz Yüzme Maratonu, Hatay'ın İskenderun ilçesinde tamamlandı.

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde başlayan maratonda iki bireysel sporcu ile bir bayrak takımı yarıştı. Maratonda sporculara 3 tekne ve ilk yardım ekibi eşlik etti.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde sona eren 39 kilometrelik maratonunun bayrak yarışması 11 saat 41 dakikada tamamlandı.

Maratonu bireysel sporcu Sanem Dilek, 13 saat 7 dakikada, Faruk İlgüy ise 14 saat 12 dakikada tamamladı.

Boğaziçi Olimpik Yüzme Spor Kulübü Başkanı Ahmet Selami Vanlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, önümüzdeki yıldan itibaren artık dünya çapında yarışmacı ve yüzücü davet etmeye hazır olduklarını söyledi.

Maratonun bu çalışmalar ve bu gayretle İskenderun'da geleneksel hale geldiğini belirten Vanlı, şunları kaydetti:

"Yarışma 4'üncü defa icra edildiği için önümüzdeki yıldan itibaren artık dünya çapında yarışmacı ve yüzücü davet etmeye hazırız. Her türlü kontrol, denetim mekanizmasına da açığız. Onların ileride gözlemcileri vasıtasıyla talep edecekleri her türlü hususu da biz bu dört senelik geçmişimizde edindiğimiz tecrübelerle eksiksiz, noksansız hale getirdik. Hep beraber Türkiye için çalışıyoruz."

Yüzücülerden Addurrahman Altabba da çok güzel bir yarış olduğunu ve harika bir maratonu geride bıraktıkların dile getirdi.

Kaynak: AA

İskenderun, Etkinlik, hatay, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İskenderun Açık Deniz Yüzme Maratonu Tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:24 İsrail ordusundan İran itirafı: Füze saldırısında iki askeri üssümüzü vurdular İsrail ordusundan İran itirafı: Füze saldırısında iki askeri üssümüzü vurdular
21:40 İşte sur canisinin katlettiği Ayşenur Halil İşte sur canisinin katlettiği Ayşenur Halil
20:54 “Teknofest“ paylaşımıyla tepki çeken Bakan Yerlikaya: Kadınların huzuruna kast edenlere nefes aldırmayacağız "Teknofest" paylaşımıyla tepki çeken Bakan Yerlikaya: Kadınların huzuruna kast edenlere nefes aldırmayacağız
20:30 Erdoğan, muhalefete böyle seslendi: Başka bir şey istemiyoruz Erdoğan, muhalefete böyle seslendi: Başka bir şey istemiyoruz
19:57 Şişli’de silahlı çatışma: 4 yaralı Şişli'de silahlı çatışma: 4 yaralı
11:00 Kanıt dizisinin başarılı oyuncusu Engin Benli: Babamı ve ablamı zamansız kaybettim Kanıt dizisinin başarılı oyuncusu Engin Benli: Babamı ve ablamı zamansız kaybettim
10:55 TBMM’de yeni oturma planı MHP, DEM Parti’nin yanına geçiyor TBMM'de yeni oturma planı! MHP, DEM Parti'nin yanına geçiyor
10:27 İki genç kızın vahşice katledilmesi sonrası Uraz Kaygılaroğlu’nun verdiği pozlara tepki yağıyor İki genç kızın vahşice katledilmesi sonrası Uraz Kaygılaroğlu'nun verdiği pozlara tepki yağıyor
10:20 Elektrikli hava taksi görücüye çıktı: İlk uçuş tarihi de belli oldu Elektrikli hava taksi görücüye çıktı: İlk uçuş tarihi de belli oldu
10:16 Bir kadın, 15 yaşındayken Rapçi Diddy’nin, kendisine uyuşturucu verip birden fazla kişiye tecavüz ettirdiğini söyledi Bir kadın, 15 yaşındayken Rapçi Diddy'nin, kendisine uyuşturucu verip birden fazla kişiye tecavüz ettirdiğini söyledi
10:14 Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş: TBMM, 8 Ekim Salı günü İsrail tehdidi için toplanacak Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş: TBMM, 8 Ekim Salı günü İsrail tehdidi için toplanacak
09:45 Türkiye, kan donduran iki olayla sarsılırken Bakan Yerlikaya’nın yaptığı paylaşım tepki çekti Türkiye, kan donduran iki olayla sarsılırken Bakan Yerlikaya'nın yaptığı paylaşım tepki çekti
09:18 Yavuz Bingöl genç aşkıyla evleniyor Yavuz Bingöl genç aşkıyla evleniyor
08:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı Lübnan ve Pakistan’a yeni büyükelçi Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Lübnan ve Pakistan'a yeni büyükelçi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2024 22:49:08. #1.11#
SON DAKİKA: İskenderun Açık Deniz Yüzme Maratonu Tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement