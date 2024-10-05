İskenderun Açık Deniz Yüzme Maratonu Tamamlandı

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4. İskenderun Körfezi Açık Deniz Yüzme Maratonu, Hatay'ın İskenderun ilçesinde tamamlandı.

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde başlayan maratonda iki bireysel sporcu ile bir bayrak takımı yarıştı. Maratonda sporculara 3 tekne ve ilk yardım ekibi eşlik etti.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde sona eren 39 kilometrelik maratonunun bayrak yarışması 11 saat 41 dakikada tamamlandı.

Maratonu bireysel sporcu Sanem Dilek, 13 saat 7 dakikada, Faruk İlgüy ise 14 saat 12 dakikada tamamladı.

Boğaziçi Olimpik Yüzme Spor Kulübü Başkanı Ahmet Selami Vanlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, önümüzdeki yıldan itibaren artık dünya çapında yarışmacı ve yüzücü davet etmeye hazır olduklarını söyledi.

Maratonun bu çalışmalar ve bu gayretle İskenderun'da geleneksel hale geldiğini belirten Vanlı, şunları kaydetti:

"Yarışma 4'üncü defa icra edildiği için önümüzdeki yıldan itibaren artık dünya çapında yarışmacı ve yüzücü davet etmeye hazırız. Her türlü kontrol, denetim mekanizmasına da açığız. Onların ileride gözlemcileri vasıtasıyla talep edecekleri her türlü hususu da biz bu dört senelik geçmişimizde edindiğimiz tecrübelerle eksiksiz, noksansız hale getirdik. Hep beraber Türkiye için çalışıyoruz."

Yüzücülerden Addurrahman Altabba da çok güzel bir yarış olduğunu ve harika bir maratonu geride bıraktıkların dile getirdi.