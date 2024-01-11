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İskenderun'da Okullar Arası Yüzme Seçmeleri Yapıldı - Son Dakika
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İskenderun'da Okullar Arası Yüzme Seçmeleri Yapıldı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve İskenderun Belediyesi tarafından düzenlenen okullar arası yıldızlar kız ve erkek yüzme seçmelerine 17 okuldan 102 sporcu katıldı. Yarışma sonunda derece giren sporculara madalya ve kupaları verildi. Başarılı olan sporcular, mart ayında gerçekleşecek bölge turnuvasına katılacaklar.

İskenderun\'da Okullar Arası Yüzme Seçmeleri Yapıldı
11.01.2024 - 18:57,
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde okullar arası yıldızlar kız ve erkek yüzme seçmeleri gerçekleşti.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün ev sahipliğinde İskenderun Belediyesi Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzunda düzenlenen seçmelere 17 okuldan 102 sporcu katıldı.

Yarışma sonunda derece giren sporculara madalya ve kupaları verildi.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ferit Ali Gündel, yaptığı konuşmada, seçmelerde başarılı olan sporcuların mart ayında gerçekleşecek bölge turnuvasına katılacağını söyledi.

İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı da sporculara başarılar dileyerek, seçmelerin ilçede yapılmasından dolayı emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: İskenderun'da Okullar Arası Yüzme Seçmeleri Yapıldı - Son Dakika
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