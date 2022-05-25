İskenderunspor'un TFF 2. Lig yükselmesi - Son Dakika
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İskenderunspor'un TFF 2. Lig yükselmesi

25.05.2022 21:16

AK Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel, TFF 3. Lig 2. Grup play-off finalinde Alagöz Holding Iğdır FK'ye penaltılarda üstünlük sağlayarak TFF 2. Lig'e yükselen İskenderunspor'un şampiyonluğu hak ettiğini söyledi.

AK Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel, TFF 3. Lig 2. Grup play-off finalinde Alagöz Holding Iğdır FK'ye penaltılarda üstünlük sağlayarak TFF 2. Lig'e yükselen İskenderun spor'un şampiyonluğu hak ettiğini söyledi.

Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından AA muhabirine açıklamada bulunan Özel, duygu karmaşası yaşadıkları bir gün geçirdiklerini belirtti.

"Bugün şehidimiz var. Allah rahmet eylesin. Cephedeki bütün kardeşlerimizi rabbim sağ salim ailelerine kavuştursun." diyen Özel, "Aynı zamanda da takımımızın şampiyonluğunu hep beraber burada coşkuyla kutladık. İskenderun bunu çoktan hak etti. İskenderun, spor ve futbol geleneğinin olduğu bir şehir. Bu şehre ve takıma hemşerilerimiz inandı, biz inandık. Kulüp başkanımız Hakan Bolat'a, teknik ekibe ve futbolcularımıza çok teşekkür ederim. Yüreklerini ortaya koydular." diye konuştu.

İskenderun'dan dün gece geç saatlerde Ankara'ya geldiğini aktaran Özel, "Takımlarını Ankara'da da olsa yalnız bırakmadılar. Desteklemeye devam ettiler ve sonuçta hep beraber kupayı kaldırdık. Şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı ise TFF 2. Lig'e yükseldikleri için çok mutlu olduklarını dile getirerek, "Heyecanlı ve stesli bir sezon geçirdik. Kulüp başkanımız, teknik heyetimiz ve futbolcularımızın gayretiyle TFF 2. Lig'e çıktık. Bu şampiyonluğu bütün şehir hak etti. Şehrimize hayırlı olsun. İnşallah daha iyi sonuçlarla üst liglere çıkmak takımımıza nasip olur." şeklinde görüş belirtti.

İskenderunspor'un TFF 2. Lig yükselmesi
İskenderunspor'un TFF 2. Lig yükselmesi
İskenderunspor'un TFF 2. Lig yükselmesi
İskenderunspor'un TFF 2. Lig yükselmesi

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor İskenderunspor'un TFF 2. Lig yükselmesi - Son Dakika


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