İskenderunspor'un Yeni Teknik Direktörü: Ender Traş

Nesine 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden İskenderunspor'un teknik direktörü Ender Traş oldu.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Teknik direktörlük konusunda daha önce de takımımızda görev yapan Ender Traş ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlanmıştır." ifadesi kullanıldı.

Ligde 52 puanla 4. sırada yer alan İskenderun ekibi, dün teknik direktör Gökhan Zan'ın görevini bıraktığını açıklamıştı.