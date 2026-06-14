İskoçya, Haiti'yi 1-0 Mağlup Etti - Son Dakika
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İskoçya, Haiti'yi 1-0 Mağlup Etti

14.06.2026 06:56
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2026 FIFA Dünya Kupası C Grubu'nda İskoçya, Haiti'yi McGinn'in golüyle 1-0 yendi.

Stat: Boston

Hakemler: Mustapha Ghorbal, Abbes Akram Zerhouni, Mokrane Gourari (Cezayir)

Haiti: Placide, Arcus, Ade, Delcroix, Experience, Deedson (Dk. 61 Casimir), Jacques, Bellegarde, Providence (Dk. 85 Fortune), Isidor (Dk. 76 Joseph), Pierrot

İskoçya: Gunn, Hickey (Dk. 75 Patterson), Robertson, Grant Hanley, Jack Hendry, McTominay, Doak (Dk. 75 Christie), Ferguson, McGinn (Dk. 83 Curtis), Adams (Dk. 75 Dykes), Shankland (Dk. 83 McLean)

Gol: Dk. 28 McGinn (İskoçya)

Sarı kartlar: Dk. 39 Bellegarde (Haiti), Dk. 46 Hickey, Dk. 90+1 Curtis, Dk. 90+5 McLean (İskoçya)

NEW 2026 FIFA Dünya Kupası C Grubu'nda İskoçya, Haiti'yi 1-0 mağlup etti.

Maçtaki tek golü, 28. dakikada John McGinn attı ve İskoçya'ya galibiyeti getirdi.

Kaynak: AA

Futbol, Haiti, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İskoçya, Haiti'yi 1-0 Mağlup Etti - Son Dakika

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