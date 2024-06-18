İskoçya ile İsviçre, EURO 2024 A Grubu ikinci maçında karşı karşıya gelecek - Son Dakika
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İskoçya ile İsviçre, EURO 2024 A Grubu ikinci maçında karşı karşıya gelecek

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda İskoçya ile İsviçre, A Grubu ikinci maçında karşı karşıya gelecek. İsviçre, galip gelmesi durumunda bir üst tura çıkmayı garantileyecek. İki takım arasında oynanan müsabakalarda İskoçya'nın üstünlüğü bulunuyor.

18.06.2024 09:15
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Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) A Grubu ikinci maçında yarın İskoçya ile İsviçre karşı karşıya gelecek.

Köln Stadı'nda oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak müsabakayı, Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetecek.

Kruzliak'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Branislav Hancko ve Jan Pozor yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Bosna Hersek'ten Irfan Peljto olacak.

İsviçre, tur için sahada olacak

İsviçre, İskoçya karşısında galip gelmesi durumunda adını bir üst tura yazdırmayı başaracak.

Organizasyonda, gruplarında ilk 2 sırayı alan takım ile en iyi 4 üçüncü bir üst tura çıkacak.

Gruptaki ilk maçında Macaristan'ı 3-1 ile geçen İsviçre, İskoçya'yı da yenmesi durumunda son 16 turuna yükselmeyi garantileyecek.

İskoçya, gruptaki ilk maçında ev sahibi Almanya'ya 5-1 yenilmişti.

Rekabette İskoçya üstün

İki takım arasında bugüne dek oynanan müsabakalarda İskoçya'nın üstünlüğü bulunuyor.

Takımlar arasında daha önce oynanan 16 maçın 8'ini İskoçya, 5'ini ise İsviçre kazandı. 3 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.

İskoçya'nın attığı 26 gole, İsviçre 24 golle karşılık verdi.

Eleme performansları

Teknik direktörlüğünü Murat Yakın'ın yaptığı İsviçre, elemelerde Romanya, İsrail, Belarus, Kosova ve Andorra ile mücadele ettiği I Grubu'nu ikinci bitirerek EURO 2024'e geldi.

İskoçya da İspanya, Norveç, Gürcistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin bulunduğu A Grubu'nu ikinci tamamlayarak EURO 2024 biletini aldı.

Kaynak: AA

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