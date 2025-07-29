İsmail Bereket Dünya Şampiyonası'nda Bronz Madalya Kazandı

Milli güreşçi İsmail Bereket, Yunanistan'da düzenlenen 17 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda bronz madalya elde etti.
Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre başkent Atina'daki turnuvanın yarı final karşılaşmasında İsmail Bereket, Gürcü rakibi Luka Martiashvili'ye 2-1 mağlup oldu.
Milli sporcu, bronz madalya karşılaşmasında Azerbaycanlı rakibi Nijat Yeylagaliyev'i 9-0 yenerek kürsünün üçüncü basamağında yer aldı.
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