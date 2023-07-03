İsmail Kartal'dan Fenerbahçe taraftarına çağrı: Yeter ki inanalım - Son Dakika
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İsmail Kartal'dan Fenerbahçe taraftarına çağrı: Yeter ki inanalım

03.07.2023 11:56

Fenerbahçe'nin teknik direktörü İsmail Kartal, kulübün Twitter hesabından paylaşılan bir videoyla taraftarlara seslendi. Kartal, taraftara hitaben, birlik ve beraberlik çağrısı yaparak, takımın desteklerine ihtiyaç duyduğunu vurguladı. Ayrıca, Fenerbahçe'nin uzun süren başarısız dönemini sona erdirmek için taraftarların coşkusuna ve inancına ihtiyaç olduğunu belirtti.

Fenerbahçe, takımın başına 3'üncü kez getirdiği İsmail Kartal'ın taraftarlara seslendiği bir videoyu kulübün Twitter hesabından paylaştı.

"YETERKİ İNANALIM"

Taraftara seslenen Kartal, "Fenerbahçe bizim, Fenerbahçe hepimizin. Çizginin kenarında, Fenerbahçesi'nin deplasmana gelmesini sabırsızlıkla bekleyen o çocuk var. Çubukluyu gördüğünde gören ağabeyimiz var. Omzunda evladıyla maça gelen ailelerimiz var. Her platformda Fenerbahçesi'ni düşünen gençlerimiz var. Çizginin arkasında, Fenerbahçe'nin neferleri var. Birlikte sevineceğiz, birlikte üzüleceğiz, omuz omuza başaracağız. Yeter ki inanalım, hepinizi çok seviyorum" dedi.

"VAKİT TEK YUMRUK OLMA VAKTİDİR"

Camiayı bir ve beraber olmaya çağıran deneyimli çalıştırıcı, "Fenerbahçe olarak tam 9 yıl ıstırap çektik. Duygularınızı çok iyi biliyorum çünkü ben de bu camianın bir evladı olarak bu çile dönemini içime sindiremiyorum. Artık bu çile dönemini bitirmeliyiz. Büyük Fenerbahçe taraftarına çağrımdır; Bu takımın sizin coşkunuza, sizin inancınıza ve sizin koşulsuz desteğinize ihtiyacı var. Siz yüreğinizi ortaya koydukça, bu takım daha da şahlanacak ve Allah'ın izniyle şampiyon olacağız. Takımı ayakta tutan sizin varlığınız ve enerjinizdir. Vakit, tek yumruk olma vaktidir. Haydi büyük Fenerbahçe."

YORUMLAR (1)
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İsmail Kartal, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İsmail Kartal'dan Fenerbahçe taraftarına çağrı: Yeter ki inanalım - Son Dakika


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