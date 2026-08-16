İsmail Kartal'dan Özür - Son Dakika
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İsmail Kartal'dan Özür

İsmail Kartal\'dan Özür
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Fenerbahçe'nin teknik direktörü İsmail Kartal, Gençlerbirliği mağlubiyeti için taraftarlardan özür diledi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup oldukları için üzgün olduklarını belirterek sarı-lacivertli taraftarlardan özür diledi.

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Kartal, Ankara'ya kazanmak için geldiklerini ama başaramadıklarını dile getirerek, "Maça iyi başladık golü de bulduk. Kendi hatamızdan yediğimiz golle rakibin iştahı kabardı. Çok iyi kapanarak geçiş oyunu oynayan bir takım Gençlerbirliği. İkinci yarıda kaybettiğimiz bir topta ceza sahasında sadece tek bir oyuncu varken 2-1 geriye düştü. Çok net pozisyonlarımız vardı. İki tane verilmeyen penaltımız var. Hakemler bunları görmedi. Yorum yapmayacağım, kulübümüz açıklama yapacaktır. Bu akşam taraftarımızı üzdük. Ligin ilk maçında böyle oynamamalıydık, taraftarımızdan özür diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Gençlerbirliği karşısında yaptığı kadro rotasyonunun yenilgiye neden olmadığını belirten Kartal, "Bütün oyuncularımıza güveniyoruz. Bu gece 03.30 gibi İstanbul'da olacağız. 2 gün sonra Şampiyonlar Ligi için maça çıkacağız. Aynı oyuncularla 2-3 günde bir maç oynayamayız. Birkaç oyuncuyu rotasyona soktuk. Bugüne kadar antrenmanlarda iyi çalıştılar. Yenilgiyi rotasyona bağlayamayız. Sürekli aynı oyuncularla oynayamayız." diye konuştu.

Fenerbahçe'nin??????? UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 18 yıldır katılamadığını hatırlatan Kartal, "Lyon'u elersek Şampiyonlar Ligi'ne kalacağız. Herhangi bir taraftan vazgeçmiyoruz. 5 oyuncu rotasyon yapmakla mağlup oluyorsak bizde sorun var demektir." dedi.

Kartal, "Sezona kalede yerli mi yoksa yabancı bir kaleciyle mi devam edeceksiniz?" sorusuna ise şöyle yanıt verdi:

"Transfer komitemiz çalışmalara devam ediyor. Elimizde çok yabancı oyuncu var. Bir taraftan elden çıkarmak lazım. Orta uzun vadede bunların hepsine transfer komitesiyle bakıyoruz. Yakın zamanda en doğru kararı vereceğiz."

Kaynak: AA

Gençlerbirliği, İsmail Kartal, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İsmail Kartal'dan Özür - Son Dakika

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