İsmail Kartal, eski öğrencilerinden birini daha yanına alıyor

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Teknik direktörlük koltuğunu İsmail Kartal'a emanet eden İran Pers Körfez Pro Ligi takımlarından Persepolis'te transfer çalışmaları devam ediyor. İran'a giderken yaptığı açıklamada Türkiye'den transfer yapabileceğini söyleyen ve Fenerbahçe'de beraber çalıştığı, Alanyaspor forması giyen Serdar Dursun'u kadrosuna katan deneyimli teknik adam, eski öğrencilerinden birini daha yanına alıyor.

SIRADAKİ HEDEF RYAN KENT

Persepolis, yine İsmail Kartal'ın yakından tanıdığı bir ismi kadrosuna katmak istiyor. İran temsilcisi, son olarak Fenerbahçe forması giyen Ryan Kent ile ilgileniyor. Tasnim Haber Ajansı'nda yer alan haberde, Ryan Kent'in Persepolis'i transferinin yakın olduğu belirtildi. İsmail Kartal ve Ryan Kent, Fenerbahçe'nin ardından bu kez Persepolis'te yeniden buluşabilir.

EKİM AYINDAN BU YANA BOŞTA

Son olarak Fenerbahçe forması giyen İngiliz oyuncu, sarı-lacivertlilerden ayrıldığı ekim ayından bu yana kulüpsüz durumda bulunuyor. 2023 yazında Rangers'tan bedelsiz sarı-lacivertlilere imza atan Ryan Kent,,toplamda 19 maçta Fenerbahçe forması giydi. 28 yaşındaki Kent, bu karşılaşmalarda 1 gol attı ve 2 asist yaptı.