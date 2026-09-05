İsmail Kartal, Fenerbahçe'de Beşiktaş'a ilk kez yenildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsmail Kartal, Fenerbahçe'de Beşiktaş'a ilk kez yenildi

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldu. Teknik Direktör İsmail Kartal, sarı-lacivertlilerin başında çıktığı derbilerdeki 9 maçlık yenilmezlik serisini kaybederken, siyah-beyazlılara karşı da ilk kez mağlup oldu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, ligdeki derbilerde 9 maç sonra mağlup oldu.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, evinde Beşiktaş'a 2-1'lik skorla kaybetti. Sarı-lacivertlilerin başına 4. kez geçen Teknik Direktör İsmail Kartal, bu dönemindeki ilk derbisini kaybetti. 2014-2015, 2021-2022, 2023-2024 sezonlarında Galatasaray ve Beşiktaş'a karşı 10 kez rakip olan Kartal, bu süreçte 7 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet almıştı. Deneyimli çalıştırıcının bu derbiyle 9 maçlık yenilmezlik serisi de sona erdi.

Beşiktaş'a karşı ilk kez kaybetti

İsmail Kartal'ın, Fenerbahçe yönetiminde Beşiktaş'a karşı daha önce 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberliği bulunuyordu. 65 yaşındaki teknik adam, siyah-beyazlılara karşı ilk mağlubiyetini yaşadı.

Kaynak: İHA

Trendyol Süper Lig, İsmail Kartal, Fenerbahçe, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İsmail Kartal, Fenerbahçe'de Beşiktaş'a ilk kez yenildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rojin Kabaiş soruşturmasında bir şüphelinin yalanı ortaya çıktı: Aynı saatte aynı konumda Rojin Kabaiş soruşturmasında bir şüphelinin yalanı ortaya çıktı: Aynı saatte aynı konumda
Trump’ın temsilcileri önce Moskova ardından Kiev’e gidecek Trump'ın temsilcileri önce Moskova ardından Kiev'e gidecek
Gazeteci Oya Lale Arslan tutuklandı: İki ayrı suçlama yöneltildi Gazeteci Oya Lale Arslan tutuklandı: İki ayrı suçlama yöneltildi
Trump: Kazma Dağı’nı çok yakında vurabiliriz Trump: Kazma Dağı'nı çok yakında vurabiliriz
CHP ve Yeni Parti’den Üsküdar’da tekrarlanacak başkan vekilliği seçiminde ortak hareket etme kararı CHP ve Yeni Parti'den Üsküdar'da tekrarlanacak başkan vekilliği seçiminde ortak hareket etme kararı
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan bir suçtan daha tutuklandı Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan bir suçtan daha tutuklandı

22:17
Kerem Aktürkoğlu maç sonu patladı: Mide bulandırmaya başladı
Kerem Aktürkoğlu maç sonu patladı: Mide bulandırmaya başladı
22:09
İsmail Kartal’ın Beşiktaş büyüsü bozuldu
İsmail Kartal'ın Beşiktaş büyüsü bozuldu
22:06
Asensio locada uzaklara daldı Fenerbahçeliler aynı yorumu yaptı
Asensio locada uzaklara daldı! Fenerbahçeliler aynı yorumu yaptı
21:56
Fenerbahçe’ye sahasında büyük şok Öne geçtikleri derbiyi kaybettiler
Fenerbahçe'ye sahasında büyük şok! Öne geçtikleri derbiyi kaybettiler
21:22
‘Müstehcenlik’ suçundan gözaltına alınan Tuğba Ekinci’nin de aralarında bulunduğu 4 şüpheli tutuklandı
‘Müstehcenlik’ suçundan gözaltına alınan Tuğba Ekinci’nin de aralarında bulunduğu 4 şüpheli tutuklandı
21:20
Derbide Vlahovic’ten olay hareket Fenerbahçe taraftarı delirdi
Derbide Vlahovic'ten olay hareket! Fenerbahçe taraftarı delirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.09.2026 22:24:15. #.0.2#
SON DAKİKA: İsmail Kartal, Fenerbahçe'de Beşiktaş'a ilk kez yenildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement