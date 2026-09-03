İsmail Kartal, Fenerbahçe ile son 9 derbide 6 galibiyet alarak namağlup durumda - Son Dakika
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İsmail Kartal, Fenerbahçe ile son 9 derbide 6 galibiyet alarak namağlup durumda

İsmail Kartal, Fenerbahçe ile son 9 derbide 6 galibiyet alarak namağlup durumda
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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Galatasaray ve Beşiktaş ile oynadığı 10 lig derbisinde 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti. Kartal, yönetimindeki sarı-lacivertliler 18 Ekim 2014'ten bu yana çıktığı son 9 derbide yenilgi yüzü görmedi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Galatasaray ve Beşiktaş ile oynadığı 10 derbide 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş, 5 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde karşılaşacak. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal, 4. dönemindeki ilk derbisine çıkacak. Deneyimli teknik adam, Fenerbahçe ile 3 farklı dönemde Beşiktaş ve Galatasaray'a karşı 10 derbiye çıktı. Fenerbahçe'nin, İsmail Kartal yönetiminde derbilerde aldığı sonuçlar dikkat çekiyor. Kartal, ezeli rakipleri Galatasaray ve Beşiktaş'a karşı ligde 10 kez sahaya çıkarken, 7 galibiyet kazandı. Söz konusu süreçte siyah-beyazlılarla oynadığı 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik, sarı-kırmızılılara karşı da 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Son 9 derbiyi kaybetmedi

İsmail Kartal, ligde son derbi mağlubiyetini 2014-2015 sezonunda Galatasaray deplasmanında yaşadı. Söz konusu tarih olan 18 Ekim 2014'ten bugüne kadar Galatasaray ile ligdeki 4 maçta Fenerbahçe, 10 puanı hanesine yazdırırken, kalesinde gol görmedi. Beşiktaş'a karşı ise 2014-2015 sezonu ile 2023-2024 sezonlarında 2'şer kez kazanan sarı-lacivertliler, rakibine karşı tek beraberliği 2021-2022 sezonunda aldı.

65 yaşındaki teknik adam, ezeli rakipleriyle ligde oynadığı 9 son derbide kaybetmedi.

Beşiktaş'a karşı 11. maç

İsmail Kartal, Beşiktaş ile 4 farklı takımın teknik direktörü olarak karşı karşıya geldi. Kartal, teknik adamlık kariyerinde Fenerbahçe, Ankaragücü, Çaykur Rizespor, Konyaspor'un başında siyah-beyazlılarla 10 kez oynarken, bu süreçte 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.

Süper Lig'de İsmail Kartal'ın derbilerde aldığı sonuçlar şöyle:

18.10.2014 Galatasaray: 2 - Fenerbahçe: 1

02.11.2014 Beşiktaş: 0 - Fenerbahçe: 2

08.03.2015 Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 0

22.03.2015 Fenerbahçe: 1 - Beşiktaş: 0

10.04.2022 Fenerbahçe: 2 - Galatasaray: 0

08.05.2022 Beşiktaş: 1 - Fenerbahçe: 1

09.12.2023 Beşiktaş: 1 - Fenerbahçe: 3

24.12.2023 Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 0

27.04.2024 Fenerbahçe: 2 - Beşiktaş: 1

19.05.2024 Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 1

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor İsmail Kartal, Fenerbahçe ile son 9 derbide 6 galibiyet alarak namağlup durumda - Son Dakika

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