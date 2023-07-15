İsmail Kartal, Fenerbahçe'nin Becao'yu renklerine bağladığını bizzat açıkladı - Son Dakika
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İsmail Kartal, Fenerbahçe'nin Becao'yu renklerine bağladığını bizzat açıkladı

15.07.2023 16:30

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Neftçi Bakü karşılaşmasının ardından konuştu. Deneyimli hoca, Becao transferinin gerçekleştiğini duyurdu.

Hazırlık maçında Neftçi Bakü'yü tek golle geçen Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal karşılaşmanın ardından Becao transferini resmen duyurdu.

BECAO TRANSFERİ BİTTİ

İsmail Kartal yaptığı açıklamada, "Livakovic'in durumu belirsizliğini koruyor. Becao'nun transferi bitti, gerçekleşti." ifadelerini kullandı.

İsmail Kartal'ın açıklamaları şöyle:

"DZEKO'NUN GOL ATMASI OLUMLUYDU"

Buraya gelmek güzeldi. Kamp dönemi bizim için verimli geçti. Bu kampın devamında 26'ındaki maça ve lige en iyi şekilde hazırlanabileceğimizi düşünüyorum. Bazı oyuncuların dönmesi ve Dzeko'nun güzel bir gol atması olumluydu. Lige en iyi şekilde hazırlanmak istiyoruz.

"BİRKAÇ TANE DAHA GOL ATABİLİRDİK"

Biz antrenörler, çözüm üretmek için antrenörlük yapıyoruz. Rakip maç boyunca bekleyerek, hızlı hücumla, uzun toplarla pozisyon bulmaya çalıştılar. Edin Dzeko'nun rahatlayabilmesi için bir tane daha oyuncuyu aldık. Orta sahada bir tane genç oyuncu koyarak rakibe baskı kurduk. Gol geldi. Birkaç tane gol daha olabilirdi. Bizim bir sistemimiz var ama şartlar, oyunun gidişatı, duruma göre çift forvet, üç forvetle de oynayacağız.

"FERDİ, JAYDEN VE PERES'TEN ÖNDE"

Jayden sol bekte fiziksel özellikleri fena bir oyuncu değil. Luan Peres de sol bek oynayabiliyor. Sol stoper de oynayabiliyor. Bugün de onu görmek istedik. Bizim oyunumuzda geriden oyunu kurmak biraz daha yaratıcılığa bağlı. Ferdi sol bekte Jayden ve Peres'ten önde. Hepsi bizim oyuncularımız. Maça ve rakibe göre herkesi değerlendirebiliriz.

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İsmail Kartal, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

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