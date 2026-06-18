İsmail Kartal Fenerbahçe'nin Teknik Direktörü - Son Dakika
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İsmail Kartal Fenerbahçe'nin Teknik Direktörü

18.06.2026 16:26
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İsmail Kartal, 2026-2027 sezonunda Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğüne yeniden atanarak 4. kez görev alacak.

FENERBAHÇE ile 2026-2027 sezonu öncesinde yeniden anlaşma sağlayan İsmail Kartal, sarı-lacivertli ekibin 4'üncü kez teknik direktörlüğünü yapacak.

Fenerbahçe'de hem futbolcu hem de teknik direktör olarak görev yapan İsmail Kartal, 2014-2015, 2021-2022 ve 2023-2024 sezonlarında görev yapmıştı. Kartal dördüncü kez Fenerbahçe'nin teknik direktörü olarak görev yapacak.

Ayrıca Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Oğuz Çetin de futbol direktörü olarak göreve başladı.

Fenerbahçe Kulübü'nden konuyla ilgili yapılan 'Kalbinizin Attığı Yerdesiniz' başlıklı paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüzün 120. yılında şampiyonluk hedefiyle çıktığımız bu yolda; tecrübeleri, karakterleri ve Fenerbahçe kültürüne olan güçlü aidiyetleriyle öne çıkan iki önemli değerimiz Sayın Oğuz Çetin'in Futbol Direktörü ve Sayın İsmail Kartal'ın Teknik Direktör olarak görevlendirilmesine karar verilmiştir.

Futbol organizasyonumuz; sportif aklın güçlendirilmesi, sürdürülebilir başarı hedefi doğrultusunda kurumsal yapının geliştirilmesi ve Fenerbahçe kimliğine uygun bir organizasyon modelinin oluşturulması anlayışıyla şekillenmiştir.

Futbol Direktörümüz olarak göreve başlayan Sayın Oğuz Çetin; çubuklu formamızı uzun yıllar başarıyla taşımış, kaptanlık yapmış ve Türk futbolunda centilmenliği, karakteri ve futbol bilgisiyle saygı kazanmış önemli bir spor insanıdır. Sahip olduğu tecrübe ve birikimin, kulübümüzün futbol yapılanmasına önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz.

Teknik Direktörümüz Sayın İsmail Kartal, Fenerbahçe kültürünü, camiamızın beklentilerini ve kulübümüzün dinamiklerini yakından bilen; görev aldığı her dönemde çalışma disiplini, mücadele anlayışı ve elde ettiği sonuçlarla takdir toplamış bir futbol adamıdır. Geçmişte kulübümüzde üstlendiği görevlerde ortaya koyduğu aidiyet duygusu, sorumluluk bilinci ve liderlik anlayışı, bugün kendisine duyulan güvenin en önemli göstergelerinden biri olmuştur.

Teknik ekibimizin içinde yer alması yönünde prensip anlaşmasına varılan Sayın Dirk Kuyt ise; futbolculuk kariyerinde kulübümüzün şampiyonluğunda önemli rol üstlenmiş, profesyonelliği ve mücadeleci karakteriyle taraftarlarımızın sevgisini ve takdirini kazanmıştır.

Fenerbahçemize futbolcu, kaptan, teknik adam ve kulüp değerleri olarak hizmet vermiş olan önemli isimlerin, yeni dönemde aynı hedef doğrultusunda kulübümüze değer katacağına inanıyoruz.

Kalplerinin attığı yerde görev alacak olan Sayın Oğuz Çetin ve Sayın İsmail Kartal'a yeni görevlerinde başarılar diliyor, bu birlikteliğin camiamız için hayırlı olmasını temenni ediyoruz."

Kaynak: DHA

İsmail Kartal, Fenerbahçe, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İsmail Kartal Fenerbahçe'nin Teknik Direktörü - Son Dakika

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