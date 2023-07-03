İlk antrenmanına çıktı! İsmail Kartal'ın yaptığı konuşma, şampiyonluk özlemiyle yanıp tutuşan taraftarı mest etti - Son Dakika
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İlk antrenmanına çıktı! İsmail Kartal'ın yaptığı konuşma, şampiyonluk özlemiyle yanıp tutuşan taraftarı mest etti

03.07.2023 11:02

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü İsmail Kartal, takımla ilk antrenmanına çıktı ve futbolculardan şampiyonluk beklediğini belirtti. Kartal, camiayı ve taraftarları mutlu etmek için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin Teknik Direktörü İsmail Kartal, sarı-lacivertli takımla ilk antrenmanına çıktı. Takımla konuşan deneyimli çalıştıtrıcı, futbolculardan şampiyonluk beklediğini belirtti.

"TARAFTARLARIMIZI MUTLU EDECEĞİZ"

Sarı-lacivertlilerle 3'üncü dönemine başlayan İsmail Kartal, ilk antrenmanda futbolcularına hedeflerinden bahsetti. Şampiyonluk istediğini belirten Kartal, "Eğer saygı olmazsa, inanç olmazsa ve iyi çalışmazsak hiçbir şansımız yok. Açık ve net söylüyorum. Beni zamanla çok iyi tanıyacaksınız. Ben de sizin gibi futboldan geldim. Hayatımı Fenerbahçe'ye verdim. El ele verip camiamızı ve taraftarlarımızı mutlu edeceğiz" dedi.

Takımla ilk antrenmanına çıktı! İsmail Kartal'ın yaptığı konuşma, şampiyonluk özlemiyle yanıp tutuşan taraftarı mest etti

"9 SENE OLDU"

Şampiyonluk hasretine son vermek istediklerini belirten Kartal, "Yeni sezonu açmış bulunuyoruz. Ayın 5'in de milli takımdan gelen oyuncularımız da bize katılacak ve Rusya kampına gideceğiz. Ara ara basın mensupları ile buluşacağız. 9 sene oldu, artık buna bir son vermeliyiz. İnşallah bu sezon biz şampiyon olacağız, camianın beklentisi çok büyük. İnşallah onları mahcup etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR (3)
  • Ali Aydın Kolay: Bunlar yalan ya İsmail Fenerbahçe'yi kaldırabilecek bir insan değil bakın 3 veya 4 maç sonra neler olacak Cevap Yaz 10 15 Yayından Kaldır
  • haydar topçu: Bu sezon şenolgüneş şampiyon olur Cevap Yaz 8 26 Yayından Kaldır
  • Oktay KUŞÇU: Gs şampiyonlar ligi kadrosu kuruyor kimseye yedirmez şampiyonluğu hayal kurmayın. Beşiktaş'ta iyi kadro kuracak para yok! 4 9 Yayından Kaldır
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İsmail Kartal, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İlk antrenmanına çıktı! İsmail Kartal'ın yaptığı konuşma, şampiyonluk özlemiyle yanıp tutuşan taraftarı mest etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: İlk antrenmanına çıktı! İsmail Kartal'ın yaptığı konuşma, şampiyonluk özlemiyle yanıp tutuşan taraftarı mest etti - Son Dakika
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