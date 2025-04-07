İsmail Kartal ile Mehdi Rahmati Arasında El Sıkma Tartışması - Son Dakika
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Spor

İsmail Kartal ile Mehdi Rahmati Arasında El Sıkma Tartışması

Persepolis takımı, Shams Azar'a 3-2 mağlup oldu. Maç sonrası İsmail Kartal, Shams Azar'ın teknik direktörü Mehdi Rahmati'nin elini sıkmayı reddetti. Rahmati, kartal'a saygı duyduğunu belirterek, su şişesi olayını maçın stresiyle gerçekleştirdiğini ifade etti ve özür diledi.

07.04.2025 13:34
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İSMAİL Kartal'ın takımı Persepolis deplasmanda Shams Azar'a konuk oldu ve bu karşılaşmada Persepolis rakibine 3-2'lik skorla mağlup oldu. Maçın ardından İsmail Kartal, Shams Azar Teknik Direktörü Mehdi Rahmati'nin elini sıkmayı reddetti. İsmail Kartal yaptığı açıklamada, "Shams Azar takımının hocası su şişesine tokat atarak bize doğru isyanda bulundu ve bu bir saygısızlık olduğu için ben de elini sıkmadım. Zaten bir kaç kere sahaya girerek maç ihlalinde bulundu, atılması gerekirdi" dedi.

Basın toplantısında Shams Azar Teknik Direktörü Mehdi Rahmati konu hakkında konuştu. İsmail Kartal'a saygı duyduğunun altını çizen Rahmati, "Sayın Kartal İran'da bizim misafirimiz ve burada Qazvin şehrinde de bizim misafirimizdir. Maç başlamadan ben saygımdan dolayı kendisine hoş geldin demek için yanına gittim ve kendisi çok iyi karşıladı ve güzel şeyler anlattı. O su şişesi olayına gelince ben hiçbir zaman kendime bu cesareti ve izini vermem ki başka bir hocaya saygısızlıkta bulunayım. Kendisi benden büyük ve bizim son derece kendisine saygı duymamız lazım" dedi.

MEHDİ RAHMATİ ÖZÜR DİLEDİ

Maçın heyecanı ile fark etmeden İsmail Kartal'ı kızdırdığını belirten Rahmati, "Su şişesine maç esnasında maçın stresi ve hırsımdan bir tekme attım ve fark etmedim. Su şişesi kendisine doğru veya kulübeye doğru gitmiş. Benim yardımcılarımdan birisi bana söyledi. Şişe takım müdürü Sayın Afshin Peyrovani'ye doğru gitti ve ben hemen kendisinden özür diledim. Ben böyle bir hoca değilim ve böyle bir davranışta bulunmam zaten. Yensek de yenilsek de benim karşı takım hocalarına saygım sonsuz. Ama kendisi bana kızgın ise haklıdır ve ben bu tribünden kendisine özür dileklerimi ileterek özür dilemek istiyorum. Ama bu olayın arkasında başka bir şey yoktu. Tamamen maç heyecanından doğan bir tepkiydi" dedi.

Kaynak: DHA

İsmail Kartal, Politika, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İsmail Kartal ile Mehdi Rahmati Arasında El Sıkma Tartışması - Son Dakika

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